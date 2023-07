Me dirijo a quien corresponda, dentro de las generaciones más jóvenes. Joven, ¿eres feliz? Joven universitario, ¿eres feliz? ¿Eres universitario, es decir, amante del saber universal o simplemente calientas el banco si es que vas por clase y esperas el título final para colocarte, ganar dinero, más ocio todavía y fin de la existencia? ¿Vas a volver a revisar tu examen con un 2,2 y a decirme que creías haberlo hecho bien cuando se ve que no has estudiado nada ni has asistido a clase y tú lo sabes? Porque si no eras consciente el asunto es más grave aún. ¿Sabes cómo se llama eso, progresista mío? Robarle al Estado y a tus padres que son los que apoquinamos por ti.

¿Te aporta felicidad estar de movida mezclando potingues que te van a joder el hígado y no sé cuántos órganos más hasta el punto de que cuando llegues a mi edad vas a ser una piltrafa? ¿Se divisa la felicidad buscando sexo a través de aplicaciones informáticas? ¿Acaso huyes cuando ese sexo se convierte en pareja y tu pareja te coloca el reto de dejar de jugar para construir algo más serio? ¿Hay algo para ti más importante que una marca o un gimnasio? ¿Puedo poner en ti mi confianza para que el país donde vivo sea mucho mejor que el que yo he contribuido a construir, lleno de defectos, por supuesto?

¿Eres un defecto tú mismo por mi causa? Si es así, créeme que es muy difícil luchar contra el medio ambiente que nos rodea. Luchando contra él –con la palabra, sobre todo- me estoy volviendo viejo, me moriré como se morirán o se están muriendo tus abuelos y tus padres. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirle prestaciones al Estado sin haber currado apenas o nada? ¿Refugiarte en que todo está muy mal y convertir esa excusa en tu excusa para ser un débil mental toda tu vida? ¿La culpa de todo siempre la van a tener los demás o lo demás?

Leo que cada vez te suicidas o te autolesionas con más frecuencia. Informar de eso era tabú en periodismo y me alegro de que por fin hayamos agarrado el toro por los cuernos y nos enfrentemos al problema. ¿Vas a seguir inmerso en la muchedumbre solitaria? ¿Vas a seguir fingiendo que tienes amigos en las redes sociales? ¿No dicen los psicólogos posmodernos que se necesita el roce personal y que os deprimís con la pandemia porque os falta ese roce? Entonces, ¿por qué cuando coincido con cuatro o cinco de vosotros en el ascensor de la facultad todos o la mayoría vais pegados al móvil? ¿Os creéis que un cacharro, por muy inteligente que sea, os va a resolver la vida? ¿O que lo va a hacer el Meta ése de Facebook con Jeff Bezos a la cabeza? ¿O el ChatGPT? Joven, cuando salgas a buscar trabajo, por el momento, te tropezarás con una persona experta en recursos humanos que con dos o tres preguntas se entera de qué vas y si le interesas. Baja a la tierra, muchacha, muchacho. Y empieza tu vida desde la tierra, no desde el cielo al que te lleva el mundo mediático, incluso tus profesores y hasta puede que tus padres.

Esto no ha cambiado tanto como crees, al revés, se ha agravado. Mi mundo era menos duro que el tuyo y sin embargo más exigente. A ti, en un mundo salvaje y mecanizado te han lavado el cerebro para ser un consumidor y un niño eterno o, al menos, un adolescente. ¿A qué edad dejas la adolescencia? Por cierto, ¿crees que todo lo que digo es una reprimenda de viejo? No, por favor, si eres feliz escríbeme, te lo suplico, que me apunto a tu felicidad todo lo que me sea posible y hasta que el cuerpo aguante. A mí este mundo –que es mejor que el mío porque es más real- me parece una mierda absoluta. Para espantarlo me dedico a idioteces como ésta de escribir textos que no sirven para nada. Como el que acabas de leer si es que has llegado al final y no me has abandonado antes llamándome retrogrado y cosas peores. Puedes haberlo hecho, que sepas entonces que eres un cobarde, seas varón o hembra.