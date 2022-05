Jóvenes talentosos y currantes que aportan millones a Sevilla

Si a usted le interesa Sevilla para hablar de ella sin ocuparse en conocerla. Y le encanta discutir sobre Sevilla basándose mucho más en impresiones que en datos. Y pone como ejemplos hechos anecdóticos y apriorismos que le sirven para reafirmarse en lo que le parece indiscutible e inamovible, con mucho gusto le ofrezco una ración bien surtida de datos y realidades que confío acepte digerir. Todos son conocimientos saludables. El que más curiosidad le aporte al leerlo puede esgrimirlo en su argumentario con amistades e invitados, cuando ejerza de cicerone que propicia descubrir la ciudad y sus encantos.

La joven empresa sevillana de videojuegos Axes in Motion, fundada en 2014, que tiene su sede en el Polígono PISA, ha sido adquirida a finales de abril de 2022 por 55 millones de euros aportados desde la multinacional alemana Media and Games Invest, especializada en el negocio de la publicidad vinculada al ocio digital. Esos 55 millones de euros que llegan para acelerar mucho más el crecimiento global de Axes in Motion, cuya dirección y crecimiento de la plantilla de trabajadores sigue en manos de sus fundadores, Jesús Vacas y Alejandro Molina, y cuyas creaciones para jugar a las carreras, como el 'Extreme Car Driving Simulator' y otras, suman ya más de 700 millones de descargas en todo el mundo, son mucho más dinero que lo gastado por los seguidores alemanes del Eintracht Frankfurt en la ciudad con motivo de la final de la Europa League futbolera.

Para que lo vea aún más claro. Jesús Vacas y Alejandro Molina fundaron la empresa Axes in Motion con 1.500 euros y trabajando desde una vivienda. Cuando Media and Games Invest les ha adquirido ocho años después la mayoría del capital social, ya son una empresa de más de 30 trabajadores en nómina (y subiendo, tienen abiertas varias ofertas de empleo en busca de candidatos), cuyo balance de beneficios de explotación en 2022 va a llegar a los 6 millones de euros. Y en el acuerdo de compraventa, que es transparente y se ha difundido internacionalmente con profusión de detalles, se especifica que la empresa sevillana puede recibir muchos más millones, hasta 110 millones de euros que añadir a los 55 iniciales, si cumple los objetivos del plan de negocio acordado para los próximos años. Haga las cuentas: el impacto en términos económicos logrado por el talento y la capacidad de trabajo de la plantilla de Axes in Motion es muy superior a la cifra de 60 millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla estima se han gastado decenas de miles de hinchas escoceses y alemanes en pos de celebrar una victoria de su equipo.

Por cierto: borre de sus neuronas la falacia de que ascendía a 150.000 el número total de forofos que viajaron desde uno u otro país para tal objetivo. Eran muchísimos, pero no esa cifra exagerada. Se ha confundido la cantidad de peticiones online de entradas que se contabilizaron semanas antes del partido, cuando ambos equipos se clasificaron para la final (unas 100.000 solicitudes al Eintracht Frankfurt y unas 50.000 al Glasgow Rangers), con la cifra real de personas que decidieron viajar a Sevilla teniendo o no entrada para acceder al Ramón Sánchez Pizjuán. Del aforo total en el estadio, la UEFA había decidido asignar 20.000 para cada una de las hinchadas. Es decir, vieron in situ la final unos 40.000. Y en el resto de la ciudad no había 110.000 contemplándola en televisores o pantallas gigantes. Seamos serios. Se lo digo yo que resido cerca de la Encarnación y de la Alameda, en el centro histórico de Sevilla, que estuve en las calles varias veces durante esa jornada, y por mi puerta pasaron muchos andando camino del estadio horas antes del comienzo de la final. Animo a hacer un estudio riguroso al respecto. Porque también durante muchos años se dio por cierto el mantra de que cuando la Feria de Sevilla estaba llena había un millón de personas. El mismo exagerado millón de asistentes a la procesión del Rocío en la aldea marismeña. En ambos casos son enormes gentíos, pero no da igual ocho que ochenta. Cuando se ha analizado el funcionamiento de la Feria y su extensión en metros cuadrados, la conclusión, mucho más real, señala que en los momentos de llenazo en la Feria hay unas 400.000 personas. Para qué debatir sobre ensoñaciones faraónicas cuando la realidad ya es de gran calibre.

A estas alturas del artículo, usted probablemente pensará que el caso de Axes in Motion es un hito tan inusual como un pingüino en el Sáhara. Aquí tiene más datos oficiales y de referencia para que conozca lo que sucede en Sevilla:

La industria aeronáutica y aeroespacial genera al año en Sevilla más de 2.100 millones de euros, con unos 12.000 empleos de larga duración. Y la mayor parte de los ingresos están basados en la exportación.

La facturación conjunta de las empresas radicadas y/o con actividad desde el Parque Científico Tecnológico Cartuja ya asciende a unos 3.000 millones de euros al año, con unos 23.000 empleos de larga duración. Y en gran medida los ingresos se consiguen comercializando fuera de Sevilla sus productos y servicios.

A la Feria se le atribuye un impacto económico de 800 millones de euros, y se cree que la Semana Santa aporta un impacto de unos 400 millones de euros. Son estimaciones. De ser ciertas, son una contribución notable. Pero hay que jubilar el tópico de que son el motor económico de Sevilla. Ni en términos absolutos ni en términos relativos. Porque, de esos millones, ¿cuántos llegan desde fuera y no son dinero gastado por la población de Sevilla y su área metropolitana?

Datos oficiales en el Aeropuerto de San Pablo y en la Estación de Santa Justa. Desde hace varios años, octubre es el mes con mayor número de pasajeros, tanto en avión como en tren. Como usted sabe, en octubre no tiene lugar ni la Semana Santa ni la Feria. ¿Qué sucede en ese mes otoñal? La suma de mayor intensidad de la actividad empresarial y profesional del conjunto de sectores en sus idas y venidas con socios o clientes; el mayor número de congresos y convenciones vinculados a los trabajos (gremiales, científicos, corporativos, de negocios, etc.), y mayor turismo urbano de dos o tres días en un destino por parte de población española o de otros países europeos. Esa es la realidad. Las dos fiestas son de extraordinario prestigio mundial. Pero, como no podía ser de otro modo, el dinamismo económico de Sevilla se basa en lo que se trabaja todos los días.

Permítame que me alargue con otro ejemplo de ayer mismo, lunes 23 de mayo. En la joven empresa tecnológica sevillana CoverManager, fundada en 2015, y que gracias a la calidad de su sistema de gestión digital de reservas, pedidos y colas en hostelería y ocio se ha convertido en el proveedor de ese servicio indispensable para 6.000 establecimientos en 25 países, han entrado cuatro inversores muy vinculados a la economía que se expande desde Málaga: Félix Ruiz (Playtomic), Francisco Ávila (Medac), Javier Gutiérrez (CEO del Grupo Dani García) y Fernando Martínez (Alia Capital). En el acuerdo societario, se ha valorado Cover Manager en 140 millones de euros y entre los cuatro entran con inversión que suma el equivalente al 25% del valor de la empresa, 35 millones de euros. Y los cofundadores, José Antonio Pérez Moral y Carlos Pérez Fernández, mantienen la dirección de la compañía y el 75% de las acciones. CoverManager tiene ya 114 personas en nómina, el doble que hace un año, y en su planificación, merced a su formidable crecimiento, prevé crear 66 empleos más y acabar el ejercicio 2022 con 180 trabajadores en plantilla.

Estos son los impactos de jóvenes talentosos y currantes que están aportando muchos millones a Sevilla.

Y un pequeño gran detalle: la sede de CoverManager está en un edificio de oficinas de la Avenida de la Constitución. Frente a la Catedral. Desde ahí desarrollan su tecnología y su negocio hacia España, Europa y Latinoamérica. En el centro histórico, donde la mayor parte de los opinadores hispalenses, tanto los presuntamente rancios como los presuntamente progres, proclaman erróneamente que en Sevilla no hay industria y repiten equivocadamente que la ciudad solo está enfocada a recibir turistas. Cuánto daño están haciendo con el impacto de su cómoda y desinformada letanía.