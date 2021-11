Juan Espadas es una perita en dulce

El PSOE volverá a gobernar seguramente en Andalucía y su nuevo secretario general en nuestra región, Juan Espadas, dijo en el pasado congreso del partido sentirse orgulloso de los distintos gobiernos socialistas: “Como secretario general, digo alto y claro que estoy orgulloso de mi gente, con la que trabajé, con la que colaboré y a la que quiero, compañeros y compañeras, hoy representados por Susana Díaz, pero con todos los demás. Es lo que pienso, es lo que digo y es lo que pienso gritar donde haga falta”. Pero no nombró a Chaves ni a Griñán, los dos expresidentes socialistas condenados por corrupción. ¿Es este Espadas el que quiere ganarle unas elecciones al actual presidente del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, que tan bien da en las encuestas? Tendrá que cuidar los discursos de aquí en adelante si quiere desbancarlo. Para empezar, ser algo más autocrítico, que no lo ha sido en el citado congreso de la localidad malagueña Torremolinos. Los ciudadanos andaluces agradecerían que lo fuera, todos los políticos en general, porque aunque que creamos que hemos aceptado la corrupción como algo natural e inevitable en política, lo cierto es que en cuanto se habla de la Junta de Andalucía en cualquier parte salen a relucir los casos de corrupción socialista en los últimos cuarenta años, como salen los del Partido Popular a nivel nacional. La corrupción acabó con la cerrera política de casi todos los presidentes de la democracia, desde Felipe González a Mariano Rajoy, y al señor Espadas, que aspira a devolver el poder a su partido en nuestra región no se le ocurre otra cosa que decir que colaboró con los corruptos y que lo seguirá diciendo, “alto y claro”, donde haga falta. Es una perita en dulce y se lo van a comer vivo. También es un buen socialista, sin duda, quizá con poco carisma, que da la imagen de lo que es, un buen hombre, y la política necesita buenas personas para que los ciudadanos volvamos a confiar en ella.