Juan Talega en la vida de Antonio Mairena

Antonio Mairena llamó una vez a Juan Talega “ronco dulce”, en una grabación doméstica. Fue una de sus referencias y aprendió mucho de él. Juan Fernández Vargas, Juan Talega (Dos Hermanas, 1891-1971), era hijo de Agustín Fernández Franco, Agustín Talega, hermano del también cantaor alcalareño Joaquín el de la Paula. Talega no fue nunca una primera figura del cante, ni vivió exclusivamente del “artisteo”, como él decía con gracia. Era un cantaor de reuniones y se dedicó a las bestias, o sea, de oficio tratante de ganado.

Mairena necesitaba a gitanos viejos para que lo encumbraran como cantaor y encontró en Talega la figura perfecta para sus planes, que eran llegar a mandar en el cante gitano-andaluz, como él lo llamaba. También se apoyó mucho en Tomás Torres, uno de los hijos del gran Manuel Torres, el genio jerezano del cante, al que solía llevar de palmero, siendo un buen cantaor, sobre todo un enorme seguiriyero. Y, en general, en gitanos viejos no muy conocidos, pero grandes cantaores, de Utrera, Alcalá, Utrera, Jerez y los Puertos.

Antonio Mairena fue quien sacó a Juan Talega de su casa y de las fiestas, subiéndolo a los escenarios, ya muy mayor, y facilitándole la posibilidad de dejar alguna discografía, poca pero sabrosa e importante. Cantes como las soleares del Alcalá o Triana, las seguiriyas y las tonás no se pueden entender sin el viejo cantaor gitano. Era un catedrático del cante y muy aficionado, con unos conocimientos envidiables. Y con una gran memoria.

Mairena me dijo alguna vez que lo bueno del señor Talega no era solo cómo cantaba, puro temple y jondura, sino lo que sabía de cante y lo que defendía su escuela alcalareña. No influyó solo en Mairena, sino en Perrate de Utrera, Bastián Bacán, José Menese, Miguel Vargas o Rancapino entre otros.

Tenía una memoria privilegiada y como había vivido el cante en su propia casa alcanzó a conocer a verdaderos genios del género como Manuel Torres, su hermano Pepe -abuelo de José el de la Tomasa-, Arturo, Pastora y Tomás Pavón, Juan Mojama y otros muchos. Eso es lo que le entusiasmó a Mairena, sus vivencias con artistas gitanos tan importantes.

Este año se han cumplido cincuenta de su muerte, la del señor Talega, quizá la voz más profunda y el eco más gitano de la historia del cante. Mairena lo superó en fama e influencia, pero jamás logró cantar con su temple y magisterio los estilos de Alcalá y Triana.

Juan Talega murió en 1971, con Mairena mandando en el cante, quien siempre hablaba de él con admiración y respeto.