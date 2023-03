Jugando al toro

En los pueblos de Sevilla, los niños de los años sesenta queríamos ser toreros o futbolistas. Querer ser torero se veía socialmente como algo heroico, porque se suponía que era para salir del hambre y ayudar a tu familia. Yo, por ejemplo, quería serlo para que mi madre no llorara cuando iba a Palomares el de los helados y no podía comprar cinco, uno para cada miembro de la familia.

Y para que no se levantara cada día a las seis de la mañana para ir a trabajar a un almacén de aceitunas de Coria del Río, El Pollo, a veces en autobús y otras andando. Que por cierto, lo del nombre del almacén me sorprendió siempre, porque no sé qué tenían que ver los pollos con las olivas. Soñaba con ser otro Cordobés para sacar a mi madre de ese infierno, pero me faltó el valor para ser torero.

Sin embargo, lo tuve para subirme a una guindola o empapelar pisos por cuenta en las Tres Mil Viviendas, cuando se hizo esa barriada. Al final, acabé criticando a los artistas flamencos, algo para lo que también hay que tener más valor que el Guerra. Lo de querer ser futbolista estaba bien pero en Palomares teníamos un problema: que además de no tener un buen campo, tampoco teníamos balones. Algunos niños jugábamos con botellas de aceite que encontrábamos en la basura.

Tampoco teníamos toros, solo becerros y vacas. Por eso no salió ningún torero ni futbolista, digamos de fama, como hubo en Coria del Río, que en comparación con Palomares, era como Madrid o París. Entonces, en los pueblos, cuando salía un torero era por lo general de arte. Transmitían como los cantaores, supongo que por el hambre. No comunicaban lo mismo Chocolate o Agujetas, de lo que comunican hoy Miguel Poveda o La Tremendita. Algunas veces veo esas corridas de toreros adolescentes, en Canal Sur, y solo transmiten porque suelen ser tremendistas y están siempre por el aire. No hay duende o pellizco. Ahora, por cierto, hay un debate sobre si es bueno o no dar corridas por la televisión, por aquello de la crueldad. Como si solo la hubiera en los toros. Puede haber más crueldad en un discurso de Patxi López en el Congreso, como ha señalado Ramón Reyg, que en una corrida de toros.