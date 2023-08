Junta directiva de la RFEF o cuarenta y tantos hombres sin piedad... y sin decoro

La junta directiva de la RFEF está compuesta por personas sin criterio, traidoras, falsas, interesadas y mentirosas. Si no es así, no se entiende que un día aplaudan un discurso surrealista y machista hasta el tuétano y el siguiente firmen un comunicado en el que felicitan a las jugadoras de la selección nacional, pidan la dimisión de Rubiales y se pongan a disposición de propios y extraños para lograr un deporte igualitario y libre de machismo. Esto es algo imposible de entender si se trata de analizar. La única forma de enterarse de algo de lo que está pasando es fijarse en lo que mueve todo en el fútbol español, esto es, en el dinero. Todo es dinero y todo depende de él.

Muchos han pensado en por qué una persona (una familia entera) se aferra a un cargo de una forma tan insólita, tan grosera y tan lamentable. Ya les explico yo: 925.761,81 euros. Esa es la razón. No hay otra, no hay más. Y así funcionan las cosas. Aquí no valen ideales, ni objetivos maravillosos, ni un futuro mejor, ni nada que no sean euros y más euros. Y quien no quiera ver algo tan simple no podrá entender nunca el problema del fútbol español.

Es tal la cantidad de dinero que mueve el fútbol español que ya nada puede detener su empuje. Es tal la cantidad de dinero que se mueve en el fútbol español que el que está a los mandos acumula un poder que va más allá de lo imaginable. Miren, la trascendencia de este asunto protagonizado por Rubiales se conoce en el mundo entero. ¿Sabrán en Lituania o en Senegal algo sobre la política del Gobierno de España en materia económica o social? Claro que no, pero lo de Rubiales se conoce en cualquier rincón del planeta.

Siempre que asisto a este tipo de escándalos pienso en cosas mucho más pequeñas y mucho más anónimas para comprender. Por ejemplo, en la comunidad de vecinos en la que vivo. Es asombroso cómo algunos quieren seguir siendo presidente de la comunidad, es como si perdieran un estatus especial, como si perdieran el poder que tanto les aporta. ¡Presidente de la comunidad! Es decir, un marrón de tres al cuarto y sin remunerar. Pues imaginen lo que le está pasando a Rubiales por la cabeza perdiendo la presidencia de la RFEF y la vicepresidencia de la UEFA. Su mundo se está derrumbando porque los euros emigran a mejores tierras. Y el de su familia al tener que vivir este escándalo desde dentro. Y, mientras, los traidores, interesados, falsos y vacíos de valores siguen en su puesto (intentando cargarse al seleccionador, Vilda, como siempre buscando soluciones hundiendo la parte más débil de la nave). Sería más justo si todos fueran a la calle. Mucho más justo y mucho mejor.