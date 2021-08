Kabul y la muerte que espera

El peor plan actual en el mundo entero es ser mujer en Afganistán. La situaciones que van a tener que vivir esas mujeres afganas son inimaginables, por su crueldad, en Occidente. La discriminación y la violencia contra ellas se intuye atroz; todas aquellas niñas que nacieron en ese país, sin los talibanes demostrando que un ser humano puede a ser un salvaje sin corazón, todas las que tuvieron acceso al colegio, las que pudieron trabajar, hacer política y formar parte de la Asamblea Nacional de Afganistan; todas, dejarán de ser libres y solo saldrán a la calle acompañadas por un hombre, vestidas con burka y presentando sumisión a los varones por el simple hecho de ser mujeres. Que les corten la nariz o las orejas no será extraño en unas semanas.

Tampoco es buen plan ser gay en Afganistán. A los que descubran los colgarán de una grúa por el cuello hasta que mueran. Y a otros los lanzarán desde la azotea del edificio más cercano. En Afganistán solo podrá tener algún futuro el que sea hombre muy hombre, muy salvaje y muy despiadado.

Otros que tendrán que buscar una salida urgente del país son los traductores y los que han colaborado con los occidentales durante estos años atrás. Su vida corre peligro y, aunque los Gobiernos anuncian que saldrán todos de allí, es muy posible que no sea así.

El debate abierto, desde hace tantos años, que enfrenta la idea de tradición y cultura nacional y la de derechos humanos universales, ya no tiene sentido puesto que se trata de muerte, tortura, discriminación, vejaciones y violencia a gran escala. No hay tradición ni cultura que valga y esto se debería parar. No sé cómo se puede hacer eso, pero se debería parar.

El fracaso de Occidente ha sido monumental. Ni hay Gobierno afgano, ni hay libertad en el país, ni Afganistán es un Estado solvente, ni tiene un ejército preparado. Afganistán solo tiene problemas y muertos en potencia. Después de un billón de dólares gastado por los norteamericanos nada ha servido de nada.

Nos debería dar vergüenza dejar que pasen estas cosas sin mover una ceja. Porque nadie puede dudarlo: vamos a dejar que pase. Solo cuando un grupo terrorista nos vuelva a destrozar en las calles de nuestros países reaccionaremos y volveremos a invadir un país o algo así. Pero, mientras, a mirar como destrozan a decenas de miles de personas.