Kiko Hernández fracasa con su obra de teatro... Normal

¿Ha estudiado usted alguna ingeniería? ¿Es usted arquitecto? ¿Logró terminar sus estudios obligatorios, esto es, terminó usted la ESO? Si la respuesta es no a todo, supongo que no intentará hacer lo que hace un ingeniero y no intentará diseñar o levantar un edificio de 80 plantas (ni una casita baja). Claro, si uno no sabe suficiente química no intenta descubrir (junto con biólogos, virólogos, etc.) un medicamento contra la Covid-19. Es normal no intentar hacer lo que uno no conoce, es normal ser prudente ante lo desconocido. Más que nada porque hacer el ridículo es muy fácil. Y generar un desastre igual de sencillo.

Sin embargo, si se trata de las artes, el atrevimiento del personal es estratosférico. Todo el mundo es capaz de escribir una novela, pintar un cuadro o interpretar el papel protagonista de una obra de teatro. Los hay que escriben la obra, la interpretan, la producen y... se caen con todo el equipo. No puede ser de otra manera.

Del mismo modo que escribir no es lo mismo que juntar palabras, interpretar un personaje sobre el escenario no es repetir lo escrito en un papel. Kiko Hernández; sí, el colaborador de Sálvame, ese que se pone muy rojo para vomitar opiniones que suelen ser destructivas y venenosas sobre otros; ha tenido que retirar su obra de teatro de la circulación (me dicen que se titula ‘Distinto’). Parece ser que él mismo habría escrito el libreto y que estaba interpretando el papel protagonista. La escasa venta anticipada de entradas es, posiblemente, el motivo de este fracaso. Y es que tener dinero no te convierte en actor, aparecer en la televisión no te hace escribir mejor o tener mala baba no te aporta un talento especial.

Ya le pasó lo mismo a Jorge Javier Vázquez.

El talento no se compra, ni se encuentra debajo de una piedra, ni tiene que ver con la suerte. Ni siquiera tiene que ver con el esfuerzo. Por ejemplo, me consta que Jorge Javier Vázquez cursó estudios en una escuela de creación literaria de alto nivel y no parece que aprendiera gran cosa una vez leída su novela. ¿Le compraron libros las ancianitas que ven la televisión? Seguro que sí, pero ya les digo yo que lo escrito por el presentador de televisión ni es literatura, ni va a pasar a la historia por ser importante.

Son muchos los hombres y mujeres que sí saben escribir, que son capaces de hacer literatura o encarnar a un personaje con talento, pero no tienen una sola posibilidad en la vida; entre otras cosas porque estos que confunden el dinero y el poder con poder hacer cualquier cosa les dejan el territorio de la oportunidad hecho un solar.

Una pena lo que está pasando, la falta de respeto que se muestra por el trabajo de los profesionales dedicados, en cuerpo y alma, a crear y difundir cultura. Una pena.