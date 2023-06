Kiko Matamoros se casa. ¿Facturará suficiente como para pagar a Hacienda?

Kiko Matamoros le debe una pasta al Ministerio de Hacienda. Kiko Matamoros se ha gastado una pasta para casarse montando el circo que ha montado. Por mucho que diga que el chef no le ha cobrado o que el hotel en el que ha celebrado su boda no se lleva un duro, no hay quien se crea que Quique Dacosta trabaje por la cara bonita de nadie o que el Ritz deje usar sus instalaciones a unos casposos de tercera. Ni el cocinero ni el Ritz parecen necesitados de promociones como esta. Es decir, Hacienda no cobra y Kiko Matamoros hace el agosto. Otra vez la misma canción.

Yo lo único que puedo decir es que me equivoqué en mi declaración de la renta el año pasado (300 euros de diferencia a favor del Ministerio) y tuve que pagar sin rechistar y rapidito.

El ejemplo que se da con estas cosas es malo para la sociedad, es un insulto para los contribuyentes que tratamos de sacar adelante el país a base de madrugar y trabajar duro, representa eso que no debe apuntar un joven en su cuaderno de vida como objetivo a lograr, es reírse en la cara de miles de empresarios que pagan un dineral en impuestos. ¿Esta es la forma de vida que queremos? ¿Esto es lo que nos entretiene a diario? Es para parar un momento y pensar en lo que estamos haciendo.

A mí me da igual si se casan unos vagos o si se separa la pareja del siglo; me trae sin cuidado que un listillo pone los cuernos a una marquesa que quiere pillar el último tren; si entre todos estos han encontrado la forma de vivir del cuento perfecta me parece muy bien; pero lo de pagar impuestos para que una banda de mequetrefes que no son buenos para nada se lo pasen bomba ya me gusta menos.

Vivan los novios y viva el amor. Pero que estos paguen su deuda. Y si la próxima boda tiene que celebrarse de forma más modesta...