Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han casado. ¡Vivan los abus!

Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya se han casado. Todo muy bonito y muy emocionante. Supongo. Y digo supongo porque yo sólo puedo conectarme a plataformas de pago (es una larga historia que ya contaré) y estoy indignado puesto que ninguna de ellas ha retransmitido la boda en directo. No tiene explicación alguna que un evento de esta dimensión planetaria (sólo comparable con el encuentro entre Obama y Zapatero ¿recuerdan?) no podamos verlo todos los habitantes del planeta. Igual me están haciendo luz de gas por ser indio de la India.

El caso es que no he visto casi nada. Algunas fotos.

Sea como sea, me pregunto si la abuela de Marta López Álamo hará buenas migas con Kiko Matamoros. Digo yo que sí porque serán de la misma quinta. Me pregunto que habrán dado al novio para que no se duerma durante la ceremonia o el banquete; si se duerme en el plató de Sálvame una tarde sí y otra también... Me pregunto que será de esta joven ahora que se acaba Sálvame. Porque si se le conoce por algo es por ser la novia (ahora esposa) de Kiko Matamoros y sin televisión la cosa decae. Esta mujer dice que es modelo aunque sus desfiles son escasos y siempre tienen un tufillo a enchufe más que importante; su viaje a Nueva York parecía que sería el definitivo y sólo fue allí para hacerse unas fotos...

La gran noticia, el verdadero tesoro que nos deja esta boda es lo que dijo Marta López Álamo a una revista mientras posaba con su vestido de novia. Dice que estará con Kiko Matamoros hasta el último día de su vida (de la de Kiko, claro). La joven da por hecho que el abuelete la palmará antes que ella. Que viva el amor eterno. Claro que sí. Otra cosa: la exclusiva mostrando ese traje de novia se ha producido porque así la dejarían en paz el día de su boda (eso dicen ellos). Mentira. Se ha vendido porque la boda era en una iglesia y hay fotos por la red desde el minuto uno; de este modo se adelantó el vestido y algo ha cobrado el nuevo matrimonio. Estos venden lo que haga falta. Ah, por cierto, la foto de portada de Marta López Álamo es pequeña respecto a la que ocupa casi dos tercios del espacio que no es otra que la de Makoke, la ex del abu. Es que esto es para no dejar de reír.

Bueno que sean muy felices. De verdad, lo deseo. Eso y una relación larga y duradera de la abu con el novio.