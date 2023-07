Kiko Rivera operado del corazón o la caspa de capa caída

‘Así es la vida’, programa emitido por Tele5, consiguió, ayer, un índice de audiencia entre patético y lamentable: 8 por ciento y 725.000 espectadores. Y lo más llamativo es que trataron un asunto que parecía estar vetado en la cadena desde hace algún tiempo y que debería llamar la atención del personal: lo que tiene que ver con Kiko Rivera. La decisión de levantar el veto al hijo de Isabel Pantoja no ha funcionado y los telespectadores ya están mirando otras cosas en las pantallas de televisión, han olvidado esa basurilla que nos entregaban cada tarde.

Sea como sea, han operado a Kiko Rivera del corazón y esperamos que se recupere muy pronto. Ahora bien, sigue sin tener el más mínimo interés lo que le suceda a este muchacho que ha demostrado una actitud ante la vida bastante discutible. Da lo mismo si Kiko Rivera ha prometido no generar contenido alguno para que Mediaset le saque rendimiento porque, la verdad, haga lo que haga, el interés que crea este sujeto es cero patatero.

La caspa está de capa caída, ya no interesa nada de lo que le sucede a un grupo de personas que han vivido del cuento durante años y años. Alguien que no sabe hacer nada no debería interesar. Alguien que sólo aporta mugre debería ser olvidado.

Kiko Rivera se recupera bien en el hospital y nos alegramos. Tanto como de que no va a generar contenido alguno para las cadenas de televisión. Nunca se lo agradeceremos lo suficiente.