La 5ª boda del señor Murdoch a los 92 años

Aunque no se note, estamos en la era de los viejos jóvenes, una vez comprobado que jóvenes viejos los hay a patadas. Los jóvenes viejos llegarán a eso que se llama triunfar y alcanzarán la vejez, pero se preguntarán tarde o temprano -si es que les queda capacidad intelectual- qué narices he hecho yo en la vida; son fruto de una sociedad de carpe diem y del mercado más superficial. Por su parte, mucha de la movida política actual de los jóvenes insuficientemente preparados y sin rubor para demostrar sus carencias, se la debemos a viejos jóvenes como Hessel o José Luis Sampedro que se despidieron de este mundo pasados los 90 tacos. Antes dijeron y escribieron un mensaje: muchachos y muchachas, indignaos. Y hace poco hemos visto a Ramón Tamames que ha hecho lo que ha podido en un ambiente de crispación permanente y guerra civil sin pistolas cual es el Congreso de los diputados, diputadas y diputades. En medio estamos los restos de los espíritus revolucionarios y rebeldes de los 60 y 70, hoy ya cercanos a los 70 abriles o bien traspasado en mayor o menor medida ese número fatídico que anuncia con claridad la cercanía de la parca.

Debe llegar un momento en que la muerte nos sea indiferente que venga hoy o mañana. Acaso aparezca un instante en que puede que uno se sienta inmortal y hay quien viva como si no fuera a morir nunca. Tal vez sea el caso del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch que a sus 92 castañas ha anunciado que se casa por quinta vez y, recuerden, no hay quinto malo, aunque puede que Murdoch desee imitar a Enrique VIII y aún le falte una esposa. A ver si le da tiempo, al menos don Rupert no le corta la cabeza a ninguna de sus anteriores señoras, al revés, las dota de una millonada y las manda a amar por ahí. Su segunda esposa, Anna Maria Torv, recibió de Murdoch 1.700 millones de dólares 17 días después de divorciarse en 1999.

El diario El Mundo veía así el enlace actual -este verano- del nonagenario: “Tras divorciarse el pasado verano de Jerry Hall , su última mujer, ex de Mick Jagger, Rupert Murdoch vuelve a estar enamorado y ha confirmado que volverá a pasar por el altar a sus 92 años. El pasado viernes, 17 de marzo, el multimillonario magnate de la comunicación le pidió matrimonio a su nueva novia, Ann Lesley Smith, de 66 años, demostrando así que su romance se ha consolidado con rapidez en cuestión de seis meses. No sabemos si debido a su avanzada edad Murdoch hincó la rodilla para entregarle el anillo”.

Añadía el diario que nuestro protagonista, “dueño de The Times y The Sun, además de otras cabeceras, ha reconocido en una inusual entrevista al diario The New York Post, del que también es dueño, que le aterraba la idea de enamorarse de nuevo. Sin embargo, una vez más el magnate se ha dejado llevar por los dictados de su corazón y encara con ilusión el que, en sus propias palabras, será su último matrimonio. «Estaba muy nervioso. Me aterraba volver a enamorarme, pero también sabía que ésta era mi última oportunidad. Estoy muy feliz», ha señalado en su conversación”.

También fue el dueño de The News of the World, protagonista en Inglaterra de escuchas telefónicas ilegales, lo cual terminó en estallido de amplio escándalo que llegó a la Cámara inglesa. El señor Murdoch, que tiene triple nacionalidad, australiana, británica y estadounidense, tomó su avión privado y desde EEUU se trasladó a Inglaterra, compareció ante los representantes del pueblo, pidió perdón, cerró el medio citado y regresó de rositas a EEUU en el mismo avión. Es bueno ser muy rico.

El romántico hombre casamentero ha sido de los pocos magnates de la comunicación que, a través de su cadena Fox, ha apoyado a Donald Trump. Antes, sus medios se pronunciaron a favor del Brexit. Hace un par de años, aproximadamente, le vendió a Disney todas sus empresas mediáticas dedicadas al entretenimiento y él se centró sobre todo en el mundo informativo; posee también una de las “biblias” del liberalismo económico mundial: el diario The Walt Street Journal.

No sé si el millonario es en el fondo alguien necesitado de compañía femenina convenientemente legalizada y del asesoramiento vital y empresarial de quien se supone que construirá un mundo mejor: la mujer. Me acuerdo de Rilke cuando, en Cartas a un joven poeta, afirmaba: «las mujeres son seres más maduros que el varón porque en ellas la vida se detiene y habita de manera más inmediata, fructífera y confiada». Cómo cambia el cuento, dicen que Murdoch, de joven, tenía en su cuarto un poster de Lenin. Ahora, como ha hecho ya su revolución, colocará fotos de esposas y de sus seis hijos. A Lenin no le dio tiempo, murió con 54 años, para que luego digan que bicho malo nunca muere.