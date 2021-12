La actitud de la flor de loto

Hoy me lo he pasado taaan bien paseando por el olivar que está cerca de mi casa... Como mi madre decía, el contacto con la naturaleza es «mano de santo»: sentir el viento y el sol en la cara te re-vitaliza, en el sentido más literal del término, es la vida llenándote de vida... Los árboles a ambos lados del camino hacen que veas el color de la esperanza por doquier; los senderos repletos de lavanda, margaritas y romero son como arcoíris de perfume en la tierra; ver a los perros corriendo (¡incluído mi Atila!) irradiando «perruna felicidad« en cada uno de sus saltos, te llena de energía; los patos y las aves zancudas custodiando sus lagos de las «intrusiones» humanas... ¡Creo que si sigo voy a parecer una continuación de Sonrisas y Lágrimas! pero, en serio, es una gozada disfrutar de la naturaleza, si observas con detenimiento, ¡es como estar en un cuento de hadas!

Me quedé mirando con atención uno de los lagos, lo único que le faltaba, en plan «la guinda del pastel», eran flores de loto. ¿Has visto una alguna vez? yo he de admitir que, hasta la fecha, sólo en la tele o en fotos, aún así, es una planta que llama la atención. Me puse a pensar en la flor de loto porque, al mirar el lago, vino a mi mente la imagen del estanque real de la serie «El afecto del rey», repleto de flores de loto y recordé un diálogo que tenía el príncipe con su tutor, precisamente sobre la hermosa planta. El preceptor real hacía una analogía entre las «intrigas palaciegas» que rodeaban a su pupilo, como éste debía seguir manteniendo su nobleza de corazón, a pesar de todo y la flor de loto que, aunque se encuentra rodeada de «condiciones poco favorables» (zonas pantanosas, fango) se supera y crece hermosa, como si fuera inmune a toda esa «suciedad».

¿Ser «inmunes» a la suciedad?

Me pareció magnífico el mensaje que le intentaba transmitir el tutor al príncipe... Y es que muchas veces nos escudamos en que las circunstancias no son propicias para hacer algo que queremos hacer, «mejor esperar a otro momento», «ahora es complicado»... Cuando lo crucial, lo que verdaderamente marca la diferencia es lo que decides hacer TÚ con esas circunstancias... Creo que el éxito de la flor de loto no radica en «ser inmune a la suciedad» sino que, al estar rodeada de ella, ha tenido tiempo para observarla, conocer sus peligros, aprender a defenderse, desarrollar nuevas habilidades... El mensaje de la flor de loto es tan claro como necesario, en una palabra: superación. Ten presente que la clave no está en «lo que hay» sino en lo que haces tú con «lo que hay»...

Así que la próxima vez que sientas que quieras hacer algo pero te encuentres enfangado en el pantano de las dudas, recuerda la actitud de la flor de loto (y si acompañas ese recuerdo de un paseo por el parque, ¡mejor que mejor!).