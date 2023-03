La actividad en la Red como mérito

A veces leo o me dicen que fulanito de tal o menganita de cual son muy activos en las redes sociales o en la Red. Y me lo endosan como si eso fuera un mérito personal e incluso profesional. Hasta hay profesiones dedicadas a estar pegados a las redes todo el día como eso a lo que llaman Community Manager, así, en inglés, porque ahora el que no le endiña un nombre en inglés a lo que haga o a la empresa que funde es un analfabeto. Por ejemplo, no es lo mismo decir Pablo el Electricista que Electric Paul, en inglés queda menos tosco, como decía El Piporro, actor y cantante mexicano.

El activismo en redes no se queda ahí, también tenemos el activismo en WhatsApp, apartado “Estados”, donde cada cual hacemos gala a diario de nuestras obsesiones: variaciones sobre un mismo tema, me gusta observar esto porque habla de la personalidad de quienes lo hacen, al menos un poco. Los mensajes explícitos esconden señales implícitas y formas de ser de los emisores, dignas de saberse.

Este activismo al que me refiero no se debe tomar sólo en el sentido ideológico-político, el que más abunda es el otro, el de la reiteración del mensaje, es como ver una película o un anuncio publicitario una y otra vez, la publicidad es todo alegría y el activismo más habitual en Red es para decirte lo guay que es uno o una. En ocasiones salta la sorpresa y te das cuenta de que el emisor ha decidido cambiar de temática, ya no es sólo los viajes que lleva a cabo, las relaciones sociales, sus hijos, lo que come, lo que bebe, su amado o su amada o una simple mariposilla posada sobre una flor que ha visto, ahora ha decidido volverse moderno y docto y nos recomienda libros o nos manda frases supuestamente sanadoras de ínclitos autores a los que puede que no haya leído nunca.

El activismo de la pose y el postureo exige un tiempo que uno le resta al activismo de siempre, el bueno, el de centrarse de forma intensa en una lectura o en un visionado importante. Claro que en este caso no hay lucimiento, es un trabajo personal en soledad que hoy no es recomendable porque quien lea mucho y bien incurre en el riesgo de ser anatematizado y marginado por sus amigos, compañeros o grupos en general. ¿Para qué se va uno a sumergir en la obra de los autores clásicos, verbigracia, si con dos o tres frases de cada uno puede quedar la mar de bien ante los demás? En Internet hay frases célebres para parar un tren, da igual que estén equivocadas o no, da igual que una frase no sea del que dice la Red que es, ¿quién se va a dar cuenta de eso? Lo importante es ser activo en la Red porque el que no es activo no vale, es como si faltara un día a la cervecita en el bar o a la partida de dominó en el casino.

El hecho de ser activo en la Red le otorga un sentido a nuestra existencia, sentimos como que le hacemos un servicio a los demás y a cambio vamos a recibir la aprobación general o la crítica que eso también es importante, lo que no se puede es estar solo (sin acento esta vez), lo que es intolerable es ser un friki como Miguel Ángel o como Einstein o como cualquier escritor, científico o artista que se precie.

El único pero que encierra ser activo en la Red son las agujetas que se te pueden meter en los dedos. Todo lo muy relevante exige sacrificios, la comunicación con los demás con dactilógrafo entra. El que quiere peces debe aguantar los posibles efectos secundarios sobre dedos y muñecas. A cambio, le espera la gloria.