La ansiedad de Urdangarin: otro ídolo de barro

He leído que el intenso llanto que se estaba echando Iñaqui Urdangarin metido en su coche era debido a la ansiedad. La ansiedad es una compañera inseparable del humano que en estos tiempos hace muchas horas extras. Somos vulnerables desde que nacemos como especie, ese trozo de cráneo neandertal que han descubierto en Cataluña con 60.000 años de antigüedad, lo más probable es que tuviera un cerebro dentro que sufrió ansiedad. Cuando estudiaba prehistoria en el colegio y luego en la universidad nos decían que los neandertales -hoscos y sin cultura- fueron destruidos y sustituidos por los cromañones que somos nosotros. Era mentira, aún no se sabía que no sólo no los destruimos sino que nos cruzamos con ellos y una parte concreta de nuestro ADN es neandertal, unos seres que ya enterraban a sus muertos.

Neandertales y cromañones experimentaron una ansiedad ante todo lo que veían porque lo desconocían todo. Esa ansiedad en parte era positiva porque era necesaria para sobrevivir, lo que sucede es que con frecuencia se vuelve patológica: es la ansiedad a todo y a nada, el miedo a todo por ninguna causa, el cerebro que reacciona cuando está cargado de incertidumbres. Urdangarin ha tenido y tiene muchas. Lo que le debe ocurrir a él y a todos -porque ahora casi todos estamos más o menos ansiosos patológicamente- es que te educan para una cosa y te encuentras no sólo con otra distinta sino con que has hecho lo que no querías hacer.

Hace ya muchos años que el mercado nos dijo olvidaos de un trabajo para toda la vida, ahora hay que cambiar de empresa continuamente, reciclarse, ir de aquí para allá, ser agresivos, competitivos. Y van unos técnicos superiores de France Telecom y se suicidan. Y resulta que algunos psiquiatras y psicólogos han llenado sus consultas con pacientes de Walt Street. Estaremos en democracia y en libertad pero aquí algo está fallando, colegas.

Urdangarin era jugador de balonmano y además no uno cualquiera sino internacional. Si te casas con la princesa o la infanta Cristina tienes que renunciar a tu vida y cambiarla por la de ella que es una noble, tú eres un plebeyo condenado a ganarte el pan con el sudor de tu frente. El humano necesita cazar, ser alguien en la vida. Cuando te conviertes en el esposo de la hija de un rey serás muy importante de puertas afuera pero dentro, en tu desarrollo personal, has muerto, te puedes permitir una vida sin dar el huevo, te van a dar lo que quieras con solo tocar una campanilla.

En esa situación tal vez hay quien decide hacer y ser algo vinculado a lo plebeyo. Y surge el caso Noos, la idea de que vas a ser importante por ti mismo gracias al apoyo de algunos indeseables que te van a utilizar. Pero Urdangarin seguía siendo el pijito jugador de baloncesto. Años de juicios, condenas, cárcel, hay que pagar por lo que uno ha hecho aunque haya sido sin una auténtica libertad, más bien influido por el deseo de ser y de tener por sí mismo, no por un cargo improductivo. La infanta Cristina se ve implicada emocionalmente, judicialmente no soy yo quien tiene que decirlo. Y estalla la ansiedad, la de siempre, el cerebro se defiende de tanta losa como le cae encima sin él quererlo o al menos sin quererlo su parte más racional. La ansiedad rompe el amor y Urdangarin busca otro amor, en su mundo, fuera de los muros del palacio, esos muros que son tan seductores como destructivos. Es ya una vida destrozada, no era eso lo que se deseaba, algo lo ha provocado, a la ansiedad que tuvimos desde que nacimos a la consciencia hace unos 100.000 o 200.000 años se une todo esto, la vida se vuelve cada vez más compleja y uno termina llorando a lágrima viva dentro de uno de los lugares donde más conversamos con nosotros mismos: un auto, un cacharro, por más lujoso que sea. Ya no tiene uno ni casa en la que llorar.

Ahora llegan la terapia y las pastillas, es lo que tenemos para combatir un mal eterno, adherido a nosotros como una lapa, procedente de nuestro medio ambiente y de la cultura que nosotros mismos hemos creado. En este caso, la necesidad de ser rico, guapo y famoso. Urdangarin ya lo era, con pocos palos al agua dados. Acaso quiso serlo para sentirse alguien, un alguien que no tapaba ni el hecho de ser esposo de la hija de un rey.