La austeridad del pobre Carlos III

Mientras se desarrollan, con esa parsimonia británica que contrasta con la velocidad del planeta, los funerales de la Mamá grande, el hijo anuncia que despide a 101 personas como si fuesen ya dálmatas que solo le servían en su condición de príncipe. Pero lo que asombra de verdad es que las exequias no solo afecten sentimentalmente a los dolientes, como diríamos aquí, sino a millones de personas en un mundo tan alejado de todos esos ritos, que mientras ellos lloran por la fantasía del cadáver de la reina de castillo en castillo, tan cándidos, el mundo de ellos -el real de pura realidad- sigue resquebrajándose por crueles razones tan ajenas a todos como el propio cuento de los reyes.

La ironía solo azota a los pobres. Azota especialmente a los desgraciados. Se ceba con ellos. Porque el sarcasmo es entre los ricos y poderosos un síntoma de inteligencia adornada, pero en el pueblo llano, plano, a la altura del betún, se transmuta siempre en malaleche, malaúva, malasangre, es decir, en la suerte negra de no haber nacido para reírnos del mundo con esa media sonrisa de asco que a veces envidiamos.

Y lo digo porque no deja de ser irónico que, desde el punto de vista laboral, sea un mazazo rotundo que te echen del trabajo, y sin embargo que el rey ahorre en gastos de personal porque cambia de residencia y podría entenderse como un abuso que mantuviese en activo la de antes, se antoja como una medida justa y necesaria, de esa contención que constantemente nos reclaman a quienes podemos caer en el riesgo de vivir por encima de nuestra posibilidades. La cuadratura del círculo, el rey dándonos lecciones de austeridad, el ácido sarcasmo de que el poderoso caiga siempre arriba haga lo que haga, mientras que el pueblo esté predestinado a comerse las migajas que se caen de la mesa, cuando se caigan, si es que se caen, y a no protestar siquiera cuando no caigan porque quien se está atiborrando, sencillamente, no es un derrochador como nosotros hubiéramos exigido que lo fuese.