En tres palabras: un-regalo-cotidiano, así se resume la esencia de lo que hoy quiero compartir con vosotros. Ya... Tal vez te estarás preguntando que en qué consiste eso del “regalo cotidiano”, se trata de algo valioso que puede venir de la mano de un amigo, de una circunstancia, de la propia naturaleza... Algo que simplemente está ahí, esperando a ser disfrutado, ¡ése es el regalo cotidiano! Algo que no te esperas, te sorprende y te alegra el día.

Ayer me encontraba dándole su paseo a mi particular “rey de los perrunos“, Atila, cuando de repente, miré al cielo y ví algo que capturó mi atención: las nubes se disponían de una manera que parecían formar “la autopista del cielo“ con sus distintos carriles, ¡tenía su gracia! En uno de ellos debía de haber atasco porque apenas se distinguía la forma de cada nube individual, únicamente se adivinaba la recta del “carril celestial”; por su parte, en el otro, había mayor fluidez, y se podía ver con claridad el contorno de cada nube, “¡qué curioso!”, pensé, y más aún cuando me dí cuenta de la “guinda” del pastel...

El sol parecía “querer ayudar” al “carril atascado” y se esforzaba por ponerse a su lado para iluminarlo a ver si así se le trasladaba parte de su energía y se empezaba a despejar el panorama... Una pequeña “chispa mental” se encendió en mi interior y empecé a sentirme identificada con ese “carril atascado”...

A veces, cuando estamos cansados tras una larga jornada o nos sentimos enfadados por algún desacuerdo con nuestro compañero o sencillamente estresados porque, después de todo, ¡no puedes estar en tres sitios a la vez!, entonces, casi sin darnos cuenta, nos convertimos en ese “carril atascado” y al mirar al otro carril y ver que los otros circulan con normalidad, nos atascamos más y más, hasta casi no ver nada, pensando: “¿será posible? ¿y yo porqué no avanzo?”... ¡He ahí el papel crucial del SOL!

El pequeño secreto del “SOL”

Acércate, te lo voy a contar, presta atención... El pequeño secreto del “SOL“ es que te invita a Siempre Orientarte a lo que te Llena (y no, no me estoy refiriendo a que te comas un pavo enterito). Al igual que pasó con el “regalo cotidiano” que tuve la oportunidad de presenciar, viendo como el sol se empeñaba en animar al carril que lo estaba pasando mal; cuando nosotros nos convertimos en ese carril, nuestra energía, nuestra motivación y ánimo para seguir lo sacamos justamente de ahí, de nuestro singular “SOL“: Siempre Oriéntate a lo que te Llena, porque cuando sientes que vas a estallar, seguir dándole vueltas al problema no suele ayudar... En esos momentos lo mejor es una inyección de creatividad que te ilumine la mente y el corazón para, posteriormente, pasar de nuevo a la acción... Escucha tu canción favorita, juega con tus hijos, escribe un diario, practica deporte o, sencillamente, ¡sal de paseo con tu perro! (ya ves lo que puede dar de sí!). Nuestro original “SOL“ puede adoptar muchas formas, pero su calor, su luz y su energía nos llega a todos.

Disfruta de tus regalos cotidianos y ¡no te atasques en vano!