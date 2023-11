La bella y los bestias

La bella es la princesa Leonor que es un haz de luz en una España cainita y gris. Yo, como ya voy para viejo, siento un especial atractivo por esta mujer joven con sus ojos radiantes, su vestir pulcro y elegante en lo civil e impecable en lo militar. Si acaso una pega: me parece prematuro darle ya la Orden de Carlos III porque oigo que es la máxima distinción civil que se concede en España y supongo que habrá que currársela más y con mayor razón si se la han dado a otras personalidades con un bagaje detrás acojonante. La princesa, por ahora, se ha limitado a estudiar y a ejercer de recluta hasta convertirse en brillante soldada y digo lo de brillante no sólo porque tenga buena puntería sino porque me alegra los días cuando la veo ahí, rubita y resplandeciente. Tengo que mirarla bien porque lo más seguro es que, por razones biológicas, no la vea hecha una reina y yendo por ahí como monarca no sólo de España sino de la Hispanidad, estilo Isabel II de Inglaterra en sus tiempos brillantes. Y cualquiera sabe si la verán los más jóvenes.

¿Por qué esta atracción por la Corona en mí que siempre he sido republicano? Por la edad, tanto cronológica como cultural, estoy harto de que la sociedad digital me haga perder el tiempo un día y otro, por ejemplo, o de la dictadura progre. Y porque prefiero una monarquía con Leonor y el padre antes que una república con los bestias de Sánchez y Puigdemont. Me imagino un momento convulso en mi país con estos dos que pueden ser listos como ratones coloraos pero no los estadistas que necesitamos.

Lo que ocurre aquí es que los bestias no aman a la bella como en el cuento y en la película de King Kong. No la ponen a resguardo de las ametralladoras de los cazas para que no la alcancen sus balas. Al revés, la chulean y le están diciendo que a lo peor tiene los años contados, primero su padre, luego ella. La bella en la película de Disney leía libros y estaba enamorada de ellos. Los bestias no leen, me parece a mí. Cuando el muchacho se convierte en bestia por un mal fario, que ahora se llama independentismo, se vuelve muy agresivo y sin embargo respeta a la bella y cuando el hechizo pasa por acción del amor de la bella el guapo se enamora y hay boda. Aquí el guapo-bestia Pedro con quien se ha casado es con el bestia de Puigdemont, anda que no ha cambiado nada el cuento en la versión ibérica...

Lugo está la representación de dos proyectos: el conservador de la bella Leonor que es el que más me atrae por viejo con deseos de sosiego y el regenerador del bestia Pedro Puigdemont que me interesa como estudioso y periodista. La bestia, con eso de amar a la bella, quiso romper con la legalidad, la Historia y las buenas costumbres. La bella lo admiraba, pero no amaba a la bestia. ¿O sí? ¿O la amaba un poquito porque la protegía? ¿Perseguirá la bestia Pedro Puigdemont darle la vuelta a Estepaís para convertirlo en otra España dejando a la bella en su puesto? Para cocinar esa tortilla por el camino “revolucionario” hay que romper muchos huevos. ¿Eso es lo que pretende el bestia Pedro?

Tal vez puede que los dos bestias, Pedro y Carles, se comporten finalmente como esos especímenes que en la película de King Kong se lían a puñetazos hasta que King Kong mata al otro y se va con la bella. El problema aquí en nuestra historia ibérica es que no sabemos quién de los dos bestias es King Kong que sería la bestia menos mala. ¿Será Carles o Pedro? Será una rosa, será un clavel, dentro de un tiempo te lo diré. Por ahora quedémonos con lo que nos transmiten los dos bandos mediáticos en guerra. Bando Leonor: España se va a la Venta del Nabo con estos bestias. Bando Pedro Puigdemont: España va a ser -más aún- una en su pluralidad, más grande y más libre cuando Pedro y Carles nos gobiernen. ¡Agárrame esa mosca por el rabo!