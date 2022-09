La Bienal y la temible crítica

Dijo no hace mucho el director de la Bienal, Chema Blanco, que hay artistas que renuncian a venir al festival por miedo a la crítica sevillana, calificada por él de “salvaje”. Estaría bien saber qué artistas no han querido venir por este motivo, porque la mayoría se dan bofetadas por estar en el mejor festival flamenco del mundo, o al menos el más largo. No sería un buen artista quien dejara de venir a la cita sevillana por miedo a que un crítico opine sobre su obra. Todos los grandes profesionales que conozco han puesto críticas de sus espectáculos en los dosieres que preparan para girar por el mundo. La crítica sevillana, al menos la que he conocido y conozco, nunca ha estado a la altura de los mejores artistas flamencos. Por ahí sí podríamos entendernos. No hay en general una crítica bien formada, en Sevilla o en ninguna otra parte del mundo, entre otras razones porque no se paga. Nadie estudia dos o tres carreras para que luego un diario te pague 30 euros por cubrir un espectáculo, si te paga algo, que algunos críticos ni cobran. Por eso no hay grandes profesionales de la crítica flamenca, sino aficionados a los que les gusta escribir y tener entrada gratis en los grandes festivales. El que sabe no quiere ser crítico porque le cuesta el dinero y, además, se arriesga a que un cantaor que no sabe ni cantar con guitarra se moleste por una crítica, lo llame y le diga que un día “te voy a ver en la calle”. Por lo general, el artista flamenco solo quiere críticos blandengues, sepan o no, para que elogie su trabajo, valga o no valga. Quiere una crítica fan, que es lo que hay, con excepciones. ¿Qué ha hecho el director de la Bienal, con habilidad? Decir que hay una crítica “salvaje, que defiende sus intereses”, curándose en salud. Es el único director de la Bienal que ha arremetido contra la crítica sevillana, con nombre y apellidos. O sea, contra aquellos críticos a los que no ha podido comprar metiéndolos en el consejo asesor o dándoles trabajo de alguna manera en el festival. Hay críticos que tienen “intereses”, claro, pero no son precisamente los que él ha denunciado. No entiendo que en la Bienal haya personas haciendo críticas de espectáculos, si tienen intereses en la Bienal. Un crítico que cubre el festival no puede llevar la comunicación de artistas que participan en él, por poner un ejemplo. Llevo cuarenta años de crítico, he cubierto casi todas las bienales y jamás he participado en nada que tenga que ver con el festival, y mucho menos trincando. Tuve ofertas, claro, pero he preferido ser un crítico mal pagado toda la vida a una marioneta en manos de los directores de la cita. El director actual está encantado con la crítica que cubre la Bienal, claro, aunque no pueda controlar a algunos. El nivel es pésimo, en general, y siempre que haya críticos tiesos, seguirá siéndolo.