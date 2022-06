La Blanca Paloma hizo el milagro

A Lourdes todavía no he tenido la suerte de ir pero a Fátima y al Rocío sí. En todas partes se ha obrado el milagro, como en México con la Guadalupana. El milagro, al menos el más visible, es el merchandising y la hostelería. Hace muchos años que me llegué por el Rocío durante la celebración de la romería. Había tanta gente y tanto calor que salí espantado. Luego he vuelto varias veces, sin romería, y ya me pareció aquello un remanso de paz en el seno de un paisaje sosegado de verde y agua. Excelso. Aquel lugar siempre ha sido mágico, al menos desde tiempos de la civilización romana, ¿o acaso no llaman algunos Lucero de Venus a la Virgen que allí vive?

En las ocasiones en que me he acercado por el lugar he ido viendo los cambios. Han proliferado los edificios y espacios de alojamiento de todo tipo y han irrumpido las televisiones en los días grandes, sobre todo. Donde llega la TV llega la revolución, como en el fútbol. La TV es algo más que servicio público, es negocio, y no estoy seguro a cuál de las dos finalidades se puede situar en primer lugar si pienso en la TV pública, en la privada no hay duda.

Todo eso lo sufre la tradición y supongo que las personas más creyentes, esas que van a ver y a sentir a su virgen, esos seres humanos ajenos al contenido de aquellas sevillanas que denunciaban a los señoritos de postín que llevaban caireles de plata fina y los ojos que no tenían nada se fijaban en ellos. Siendo joven, cantaba con mis amigos esas sevillanas por la Feria, guitarra incluida.

Recuerdo unos Rocíos en los que los medios se preocupaban sobremanera por sacar en la aldea a los políticos de su cuerda y a los líderes empresariales, había que dejarse ver, por si la virgen obraba el milagro de conservarles mucho tiempo su estatus, allí no existía lo de si tu mano derecha hace una cosa que no se entere la izquierda (o al revés, no me acuerdo) o colocarse a rezar al final de la iglesia, en el anonimato, no como el fariseo que lucía su persona en primera fila. En ocasiones, la ostentación, la visibilidad y el reportaje pactados, iban ligados al evento.

La tradición afirma que la virgen debe salir el lunes de Pentecostés con el primer rayo del alba. En una página web oficial se lee : “Hay quien sueña con que la Virgen salga ya de amanecida, con las primeras luces del alba. «A ver qué sucede este año», dice un almonteño, «será cuando quiera la Virgen». Hace ya bastantes años que este extremo no se concreta, la Virgen parece que tiene prisa. ¿Será porque la televisión transmite en directo la salida y no va a tener levantada a la audiencia toda la noche? Hay años en que la Virgen ha querido salir a las 2,30 de la madrugada. No me atrevo a llevarle la contraria, pero, con todo el respeto del mundo, creo que es demasiado pronto, debe ser porque sabe que sus fieles están ansiosos por verla y más una vez que la pandemia parece que va tocando a su fin.

Mucho tiempo desde las 2,30 hasta que vuelva a su hogar, muchas horas, mucho cansancio, mucha sed, mucha hambre, todo eso debe ser saciado. Y la Señora de Almonte y de El Rocío, obra el milagro. Si en el siglo XIX impidió que los franceses se apoderaran de aquel Almonte pequeño de entonces, en estos tiempos no va a tolerar que el hambre y la sed se adueñen de los peregrinos...