La «bolsa» o la incoherencia, elijan

Supongo que millones de españoles tendrán que elegir en las próximas elecciones entre la bolsa, esto es, diversas ayudas que el gobierno otorga o promete, y la coherencia de estar contra el independentismo y de haberse horrorizado ante todo lo que tenga que ver con ETA, su recuerdo y su herencia. Repito una y mil veces, ¿cuál es el plan de Sánchez? Porque si sigue con sus aliados actuales tendrá que iniciar un proceso cuasi revolucionario y empezar a construir una España que puede que ni se llame España y no la conozca ni quien la creó que aún no se sabe quién fue ni si existe, por mucho que España esté en el mapa con ese nombre.

El PP y Vox sí lo tienen claro, otra cosa es que esa claridad le sea propicia al futuro español, sobre todo la clarividencia de Vox. Gane quien gane -pienso más en diciembre-, nos esperan tiempos convulsos y confusos, aquí no va a descansar nadie y la vejez nos la van a dar. Lo peor es que también lo van a pagar los jóvenes y la clase media, llevamos tres siglos colocando parches y eso se paga, tarde o temprano uno debe mirarse al espejo y contempla con horror sus arrugas, entre otros elementos.

Quien se haya espantado con la muerte de Miguel Ángel Blanco o haya hablado en privado y en público de la barbaridad que supone y supuso el proceso independentista vasco -con aquel viejo cuento del RH especial y todo-, quien haya visto arder Barcelona y marginar a alguien por no saber catalán o por otras causas filonazis y repruebe estos hechos, se supone que, si desea votar, no lo hará a favor de los responsables de tales desvaríos. Eso es coherencia. Sin embargo, la bolsa es la bolsa, el techo, el vestido, el trabajo o un posible trabajo o cobrar de aquí y de allá para no hacer nada y aviarse con tres chapuzas adicionales al “sueldo” del Estado, ¡qué tentación! Total, los muertos, muertos están, ETA fue derrotada y Cataluña seguro que no se separa, lo estiman los sondeos últimos. Como he dicho otras veces, más vale Sánchez en mano que Feijóo volando. Y, además, ¡se trata de la derecha! Explotadora por antonomasia y la suprema muestra del egoísmo y el desprecio hacia esa tapadera y cortina de humo llamada los vulnerables.

Puede que exista un debate interno entre votar bolsa o coherencia. ¿Cuál de estos dos factores es más importante para un elector medio, de los dudosos? ¿Qué votarán los vulnerables? Lo vamos a ver de ahora en adelante. La derecha dale que te pega con ETA y la izquierda tirando del dinero que tiene y del que no tiene también. Veremos en qué se traduce tanto condenar los independentismos vasco y catalán con sus formas violentas y excluyentes. La violencia y la muerte no tardan en borrarse de las mentes, cuando hablamos de las guerras mundiales lo hacemos de carrerilla, hay universitarios que ni siquiera saben los años de esas guerras o de nuestra guerra civil, aquí se vive el presente, del pasado ni se quiere saber nada ni por consiguiente aprender nada, últimamente todo el mundo ha nacido sabiendo. Veremos si saben a quién regalarle la papeleta.