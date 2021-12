La broma del Cartel de la Bienal 2022

El próximo año debería ser el de Manolo Caracol, puesto que se conmemorará el centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada, de 1922, que ganaron dos sevillanos, el Tenazas de Morón y el niño Manolo Caracol, nacido en la Alameda de Hércules en 1909. Hubiera sido una buena oportunidad para anunciar la efeméride en el cartel de la Bienal número 22, precisamente. Pues no, se ha elegido una fotografía de la fotógrafa arcense Antonia Moreno, quien ha juntado a cuatro bailaoras en una tasca: Manuela Carrasco, La Yerbabuena, Patricia Guerrero y María Moreno. Fotografía basada en otra famosa imagen de la fotógrafa catalana Colita, con Antonio Mairena, Tomás Torres, Pepe Pinto y el Chocolate, de copas en el bar que el gran cantaor macareno tuvo en la Campana. Pero en vez de poner la fotografía de Manolo Caracol colgada en la pared de la taberna han puesto la de Antonio Mairena con la tercera Llave del Cante en la mano, esa que le regalaron en Córdoba en 1962, cuando se la debieron dar a la Niña de los Peines, la cantaora más grande de todos los tiempos, entonces ya retirada. El cartel de la próxima Bienal, pues, tiene mala intención y parece una broma, pero de mal gusto. En la fotografía de Colita de 1969, en el Bar Pinto aparece una única fotografía colgada en la pared y es de la Niña de los Peines. Si se quería resaltar el feminismo flamenco o la importancia de la mujer en el arte jondo, que de eso va el cartel, ¿por qué aparece Mairena y no Pastora? ¿Y por qué no Manolo Caracol, en vez de Mairena, si 2022 será el año de don Manuel Ortega Juárez, el genio sevillano del cante gitano? Puestos a seguir preguntando, ¿por qué solo una bailaora sevillana, de cuatro, en el cartel, Manuela Carrasco, siendo Sevilla la cuna del baile y la Bienal un festival sevillano? De verdad que el cartel no hay por dónde cogerlo. Puede ser que hayan puesto a Mairena con la Llave por el hecho de que el siguiente año se vayan a cumplir sesenta de que le dieran el galardón al cantaor mairenero. De ser por eso, la Bienal rendiría homenaje a una farsa, porque eso fue la entrega del polémico trofeo a don Antonio Cruz García, por muy buen cantaor que fuera luego. Así que el director empieza con buen pié.