La capacidad infantil para salvar vidas

Alba Serrano Domínguez tiene siete años de edad y ha salvado la vida de su madre, Nuria. Cuando se despertó antes de amanecer en su hogar, en la localidad sevillana de Espartinas, para ir al colegio, se topó con su madre en el suelo del dormitorio matrimonial, en estado inconsciente. Y su padre, Álvaro, a miles de kilómetros de distancia, en Rumanía, por motivos de trabajo. En lugar de quedarse bloqueada por los miedos, Alba supo entender rápidamente que Nuria, su madre, diabética, estaba sufriendo una crisis de hipoglucemia, problema crónico de salud que sus progenitores le habían explicado. Reaccionó haciendo lo que debía llevar a cabo si acontecía una situación como esa: coger una bebida azucarada y procurar que la ingiriera aunque no estuviera despierta. Y si no se despabilaba, tenía que coger el teléfono móvil, llamar al servicio médico de emergencia, explicar la situación de su madre, indicar bien la ubicación de su domicilio, y permitir que pudieran acceder rápido a su interior, fijándose en qué tipo de personas uniformadas llegarían y cómo sabían notar que acudían por el aviso urgente para auxiliar a su madre. Así lo hizo Alba. Resolutiva y espontánea. Mientras al otro lado de las ventanas, en las calles, el sol aún no había comparecido para darle el relevo a la oscuridad.

Esta pequeña, encantadora, tan merecidamente piropeada por lo que ha hecho, no es una criatura rara. No ha nacido con capacidades intelectuales de superdotada. No es Marie Curie o Bobby Fischer. Escolarizada en el Colegio Público de Educación Infantil Maestra Natalia Albanés, en Espartinas, Alba no es una alumna excepcional. Es una niña a la que su padre y su madre han educado para desarrollar una cualidad en la mochila de todos los seres humanos: qué hacer en caso de peligro. Aprender lo necesario sobre un riesgo previsible. Entender que en la vida hay adversidades y que es posible afrontarlas. Y descubrir que son cortas su edad y su estatura, pero es grande el potencial de los niños y niñas para familiarizarse con el saber hacer. Para disfrutar con la experiencia de materializar algo tras intentarlo. Y el placer que da repetirlo de nuevo y volverlo a lograr. Porque recuerdan las palabras, los movimientos, las ubicaciones, los significados, las normas.

El caso de Alba, que ha tenido su minuto de gloria en los telediarios, y después ha regresado al conveniente anonimato de la vida cotidiana donde es una más en su barrio y en el cole, debe propiciar un cambio de actitud en muchas familias. Mirarse en el espejo de este sobresalto con final feliz, y preguntarse: ¿qué saben hacer mis hijos o hijas de seis, siete, ocho o nueve años? ¿estamos infravalorando sus capacidades? ¿les enseñamos a ser autosuficientes o les tenemos hiperprotegidos? ¿les insuflamos confianza o les llenamos de miedos? ¿les consideramos incapaces por prejuicios de adultos? Por ejemplo: ¿cuántos niños y niñas de siete años están aleccionados en los detalles concretos que deben tener memorizados para llevarlos a la práctica en los supuestos más probables relacionados con la salud y la seguridad?

Centenares de miles de niños y niñas con edades parecidas a la de Alba están demostrando en España mucha más capacidad para cumplir todos los días la prevención de contagios del coronavirus, en comparación con la indisciplina de tantos mayores que causan desasosiego o indignan. Recuerden los miedos que propagaban hace un año por estas fechas, cuando estábamos confinados, quienes auguraban que el retorno de los niños a las calles y a los colegios provocaría una incontrolable espiral de enfermedad y muerte. Histeria injustificada. Los niños y niñas, con su comportamiento, están contribuyendo a salvar vidas. Y más lo harían si les educaran como a Alba. Infancia no es sinónimo de inmadurez. Es la sociedad española, como sujeto colectivo, la que lleva décadas obstinándose en ralentizar y postergar el natural proceso de maduración durante la infancia y adolescencia. Es una de las causas que influyen en tener de modo tan cronificado el mayor porcentaje de paro juvenil en Europa.