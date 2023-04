La carretera huérfana entre Mairena y Almensilla

Las carreteras no tienen padre ni madre, pero sí deberían tener responsables, es decir, administraciones que respondan por ellas. Sin embargo, no es la primera vez que nos encontramos en nuestra geografía más próxima con una carretera huérfana de facto. Y como las carreteras son seres inertes e irresponsables, tienen la insana costumbre de no responder por sus víctimas, que suelen ser tantas. Me estoy acordando, de pronto, de la Carretera del Práctico, la que bordea el Guadalquivir entre el Brazo del Este en nuestra provincia y su desembocadura, a la que durante un siglo se han asomado varias administraciones con el señuelo de su explotación turística para nada. Ahí sigue La Señuela, por cierto. Menos mal que por allí hay ya poco tránsito... Y me estoy acordando, también, de ese tramo de N-IV entre mi pueblo y Dos Hermanas que, después de contabilizar más de un centenar de víctimas mortales en lo que llevábamos de siglo, consiguió que la desdoblasen aunque tuviera una autopista paralela que ahora se ha convertido en su autovía hermana. Desde entonces, los accidentes mortales se han reducido drásticamente, claro. Pero es que todavía estamos convencidos de que las vidas de las personas, una a una, valen infinitamente más que los varios millones de euros que han costado las obras. Ahora ninguna administración tendría los arrestos suficientes de mirar a los ojos de los familiares directos de tantos muertos. Menos mal que las administraciones no tienen ojos. Y tengo entendido que tampoco corazón.

Esta mañana, poco después del amanecer, un motorista perdió la vida en la A-8055 que une Mairena del Aljarafe con Almensilla. Llueve sobre mojado, aunque hacía tiempo que no llegaba la sangre al río. Hoy llegó, y la tragedia se ceba ahora, en círculos concéntricos, por el hogar del fallecido, por sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus conocidos... como una mancha dolorosa y gigantesca cuya semilla es ese ínterin maldito en que un despiste, una curva, un bache, o todo junto, desencadena el funesto desenlace. La jornada de hoy se ha teñido de negro entre estos dos pueblos del Aljarafe y, durante toda la mañana, estuvieron trabajando por allí la Policía, los Bomberos y los servicios de limpieza con esa resignación que siempre recorre a los profesionales cuando el balance de lo acontecido es un cadáver. Al fin y al cabo, nadie pudo asomarse a sus ojos, abiertos al duro aire. Y a la dura realidad que continúa ahora.

Oficialmente, la carretera A-8055, que tiene poco más de tres kilómetros –aunque el tramo peligrosísimo no llega a 300 metros-, es de competencia autonómica. La Consejería de Fomento, preguntada por este periódico, contestó a comienzos de este curso, en septiembre, que la mejora de su seguridad vial estaba prevista en Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad en Andalucía, un documento aprobado en 2021 y que responde a las siglas del PITMA, con un horizonte de ejecución hasta 2030. Qué largo me lo fiais, porque ahí caben muchos muertos aún. Al parecer, la mejora prometida incluye la dotación de arcenes que propiciará un tránsito peatonal hasta la parada de autobús de la línea M-155 que une Almensilla con Sevilla. Hoy por hoy la única opción de muchos vecinos de esa zona es ir andando junto a la misma carretera sin arcén. Cuando digo vecinos digo también jóvenes, escolares. “El día menos pensado puede haber una víctima mortal”, decía una vecina hace apenas nueve meses, el tiempo en que se gesta una vida, que ahora ha servido para segarla.

La estampa de un vehículo volcado al salirse de la vía tras la sucesión de curvas cerradas no es desconocida para los vecinos. Este año estaba prevista una evaluación del plan PITMA, una vez que se apruebe la financiación europea. Ya veremos. En 2025 está prevista una evaluación intermedia; y si nadie –ni Ayuntamientos ni Diputación presionan en ningún sentido-, es posible que vuelvan a fijarse en la carretera en 2030. Hasta entonces, la única acción segura es limpiar el firme de chatarra y de vísceras cada vez que se produzca un accidente como el que se produjo esta mañana, a punto de olvidarse. Es lo que tienen las carreteras huérfanas por las que ni siquiera los alcaldes levantan la mano.