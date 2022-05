La casta Irene Montero

No me gusta bromear con estas cosas, pero es que no tengo más remedio, en lugar de escribir un artículo sesudo o echando sapos y culebras por los dedos trato de relajarme y de pasármelo bien y de alegrarme por el hecho de que una muchacha a la que le ha tocado la lotería de ser ministra pueda llevarnos a todos y todas al borde de la castidad para prevenir que el Sí es sí, no se convierta en No es No. Lo que no ha logrado la Santa Madre Iglesia lo va a lograr Irene Montero: que sólo se pueda hacer el amor en el seno del matrimonio y ya veremos porque el No es no en versión falsa, exagerada o malinterpretada puede aparecer por todas partes. Puede suceder que para prevenirlo volvamos a los tiempos en que había que llegar vírgenes al matrimonio y perder esa virtud en el viaje de novios a Canarias.

Ya tenemos tres colectivos con protección especial y privilegiada: la monarquía, la mujer y, algo menos, los inmigrantes. La monarquía no da explicaciones. Juan Carlos I pasará a la Historia por dos frases: “¿Por qué no te callas?” y “¿Explicaciones de qué?”. En realidad, son dos preguntas que denotan ambas el despiste de su majestad, vamos, no estar en este mundo. Como aún le queda vida -y que sea larga- puede sorprendernos con alguna más. Y debería, es divertido.

No me gusta bromear con lo de la mujer porque basta que una mujer sea ultrajada para que a quien la ultraje lo empapelen por larguísimo tiempo, en función del tipo de ultraje. Ahora bien, que se consagre lo de primero disparar y luego preguntar, ser culpable hasta que no se demuestre lo contrario por tener un pene y dos testículos es llegar ya demasiado lejos. Es la palabra de una contra la de otro, pero con pesos muy distintos en la balanza de la justicia. Hay intención de hacerle justicia a la mujer en esta ley y, además, un odio al hombre evidente, lo atesoran bastantes feministas, no es ya feminismo, es odio al hombre por causas plurales y a veces hasta envidia de pene, como dirían Freud y Lacan.

La señora Montero es una contrarrevolucionaria, desde el comunismo de oídas que tiene en la cabeza ha logrado que el trabajador tenga dos enemigos de los que defenderse en lugar de uno: el patrón y las mujeres, cuando siempre -desde el XIX, por lo menos- se había tenido claro que era una causa común a ambos sexos la lucha contra el capitalismo y las diferencias internas se iban a arreglar en casa como se estaba haciendo en la URSS y se hace en Cuba, siempre con defectos por pulir, claro, sin duda. Por fortuna, millones de mujeres se toman a chorra a la ministra, desde la derecha y desde la izquierda. Uno se puede entender con ellas y caminar de la mano a intentar ser mejores como personas para así procurar mejorar este mundo que manchan de fundamentalismo y sectarismo personas como Irene Montero que no saben medir bien el alcance de las leyes que impulsan. Cualquiera sabe si esas leyes son el producto de sus crisis con Pablo Iglesias que las pagamos todos, eso es asunto de la psicología pero de la científica, no de esa otra que hoy abunda, que está bañada de ideología y la lleva a la praxis psicológica, logrando así separar parejas y padres de hijas o hijos de padres con lo cual acaba por ser peor el remedio que la enfermedad.

Espero que la ley de la señora Montero sirva para llevar a cabo ejercicios de responsabilidad, no de venganzas y de odios. Y, por supuesto, espero que, como antes de la ley, la mujer siga siendo alguien con dignidad en sí misma, que lo sea para siempre, así no tendremos que aguantar a ministras tan “yihadistas” como la que tenemos en Madrid.

Ahora le queda un reto que ya no le corresponde afrontarlo del todo: a ver si nos expone cómo es posible que con el clima de solidaridad e igualdad que cubre todo un discurso hegemónico socioeducativo que se han inventado ella y su partido más la socialdemocracia, se hayan denunciado en un año al menos una veintena de violaciones grupales de varones jóvenes contra mujeres igualmente jóvenes. Muchos de ellos menores contra chicas menores de edad. Si nos cuenta las causas esenciales tendría que meterse en profundidades oscuras y enfrentarse a algo más que a hombres de la calle y este gobierno está para las tres cartitas progres, contrarrevolucionarias, y poco más.