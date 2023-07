La ciudad cuando es nuestra

Hay una parada de autobús en la calle perpendicular a la mía. Es la parada por la que pasan todos los ‘buses’ que llevan al centro.

Desde pequeña, veo la misma parada todos los días. Al irme y al volver. Al colegio, a la universidad, a los exámenes. Los días importantes, los días rutinarios. La veo al salir con amigos, al volver de madrugada.

Cuando pienso en ella, la recuerdo en las distintas estaciones. Lloviendo, con viento y huracanes de hojas alrededor o bajo un sol abrasador.

Cuando la veo, no observo tanto el lugar como me veo a mí misma ahí, sentada, apoyada o sencillamente de pie. Esas veces que el bus se fue sin mí, las que me olvidé de pedirle que parara, los cientos de veces que llegó tarde. Imagino las caras junto a las que he esperado su llegada. Amigos, parejas, desconocidos.

Esa parada, forma una parte importante de la calle perpendicular a mi calle. En ella, guardo infinitos recuerdos. Sé qué partes del banco chirrían y cuáles no. Es mi parada. Mía. A veces, cuando vuelvo a casa tarde y veo que alguien ha decidido grafitear la mitad, o romper un cristal, me enfado.

¿Cómo no me ha pedido permiso? ¿Cómo es que nadie me ha avisado?

Y es que me cuesta entender que la parada pueda pertenecer a otro con la misma intensidad. Que alguien más haya reído, llorado y estallado de furia ahí, en mi parada.

Y es que la ciudad está llena de espacios así. Cualquier lugar en el que vivamos el día a día. Habitamos apropiándonos de aquello que consideramos que forma parte de nosotros.

Como un banco que visitas desde joven o tu columpio favorito en el parque al que ibas cuando eras niño. Como la calle por la que pasas cada día. Donde crecen las plantas desde un balcón y siempre hay gente entrando y saliendo del bar de la esquina.

Donde nada cambia pasando desapercibido.

Es esa sensación de posesión, la que desemboca en una sensación de pertenencia.

De pertenecer a un lugar. A un sitio. La que nos hace amar el lugar en el que habitamos. La que hace que la ciudad sea nuestra.