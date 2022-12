La ciudad de Huelva recordará al periodista Jesús Quintero con un busto en la capital

En los últimos años Quintero estaba en el mas grande los olvidos y como es una costumbre en nuestra tierra, tiene que desaparecer la persona para rememorar la figura de ese gran comunicador de la radio y la televisión andaluza y española. El Paseo de los Comunicadores, ubicado junto al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, con el que se pretende realizar un reconocimiento a grandes comunicadores de Huelva y vinculados a la capital y provincia onubense, se inauguró con la colocación del busto de José Ponce Bernal, y ahora la idea es que el segundo busto sea el de Jesús Quintero, por lo cual se pusieron a trabajar en ello, querían realizarle el homenaje en vida pero no ha podido ser, ya que Jesús Quintero falleció el pasado 3 de octubre. Alberto Germán Franco es el escultor que se está encargando de hacer la obra. Ya está terminado el boceto en barro del busto, que se hará en bronce. El artista señala que para realizarlo se ha inspirado en la trayectoria profesional de Quintero, en distintas épocas, pero sobre todo en la de plenitud, ha tenido en cuenta comentarios de personas a las que entrevistó y ha analizado los gestos y expresiones del periodista. Según comentaba hace unos días el propio autor, el busto de Jesús Quintero el escultor intentara reflejar “esa mirada incisiva con la que generaba el ambiente propicio para que la persona entrevistada se sintiera a gusto y se sintiera como lo que era, protagonista, esos ojos en los que cerraba un poquito la mirada y enfocaba a quien tenía enfrente, he querido un poco enfatizar eso, después, ese rostro rotundo, marcado, unas mandíbulas potentes y anchas, una barbilla fuerte, y el punto en el que él esboza una leve sonrisa, como de complicidad con el que tenía enfrente”. Para hacer el busto, el artista ha tenido que realizar previamente un intenso trabajo de documentación, mirando fotografías y videos, analizando y estudiando la morfología y anatomía del rostro, viendo sus expresiones, y luego, su cabello, “unos mechones que se retuercen, no es un pelo rizado al uso, tiene una forma prácticamente anárquica pero contundente. Su pelo era como un aura que tenía y que lo envolvía y lo hacía, quizás, muy especial”. Es una de las ideas que nos encanta por merecido mérito de Quintero tendrá para ocupar ese lugar tan emblemático en Huelva que es una tierra que ha dado y seguirá dando a grandes de la comunicación de este país. Aprovecho desde aquí para lanzar un mensaje a nuestro alcalde Antonio Muñoz, el cual tiene una magnifica relación con los periodista sevillanos para tomar ejemplo y crear una zona a grandes de la comunicación sevillana para contar con un recinto para ellos, no hace falta que se nos hayan ido, actualmente hay muchos y creo que se lo tendrían merecido por contar la vida cotidiana de la ciudad y de toda la provincia. También hay otros nombres que pertenecen a la historia de los medios de comunicación de Sevilla que pasaron, casi sin pena ni gloria, pero en nuestra memoria aun esta presente su huella.