La ciudad monumental disfrutada por vecinos de cualquier barrio

El pasado sábado 16 de septiembre concluyó la vigesimocuarta edición del ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Iniciativa cultural que siempre es sinónimo de éxito. Organizada por el Patronato del Real Alcázar, producida y programada por la empresa sevillana de gestión cultural Actidea. Con 75 conciertos de calidad a lo largo de dos meses y medio, que además sirven para disfrutar de un enclave excepcional. Y todo a un precio muy barato, a 7 euros la entrada. Alternando noche tras noche actuaciones de música clásica, flamenco, jazz, música antigua, pop, folk, blues, entre otros géneros. Con un aforo de 441 localidades, la asistencia total suma la cifra de 30.728 espectadores, es un índice de ocupación del 94%. En el 67% de los conciertos se vendieron todas las entradas. Y lo mejor del balance, desde el punto de vista social, son los datos sobre la procedencia de los espectadores: Muchos son vecinos de barrios que están lejos del centro histórico de la ciudad.

En cada edición, Actidea recaba datos de los asistentes y sus valoraciones. El 81% de los espectadores son habitantes de Sevilla y de otros municipios de la provincia. Superan ampliamente al porcentaje de turistas españoles o extranjeros. Analizando el lugar de residencia de quienes viven en la capital, se aprecia que el 5,83% de los espectadores están afincados en la zona norte del casco antiguo, la más cercana a la Macarena, y el 5,05% son del área Pino Montano-Pío XII, con barrios y barriadas lejos del centro monumental. Desde Triana acude el 4,99% del público, y el 4,39% vive en Sevilla Este, que está muchisimo más distanciado. Desde Nervión es el 3,17%, desde Los Remedios es el 2,70%, y con porcentajes muy parecidos son los espectadores que acuden desde otros barrios más alejados, como el Polígono San Pablo el 2,64% y desde Rochelambert el 2,44%.

También es relevante el porcentaje de personas que acuden a dichos conciertos desde el área metropolitana. El 4,86% proceden de Dos Hermanas, el 3,74% de Mairena del Aljarafe, el 2,37% de Alcalá de Guadaíra y el 1,78% de Tomares.

Cuando se debate en muchas ciudades sobre cómo conseguir que los espacios culturales y monumentales emblemáticos sean vividos por el vecindario de cualquier barrio, y no solo por quienes residen justo al lado o por los turistas ocasionales, ha de tenerse en cuenta el ejemplo del ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, con su labor perseverante y metódica. El Real Alcázar es a la vez un recinto de titularidad municipal, el más antiguo palacio europeo en uso para los Reyes, y Patrimonio de la Humanidad. Y cuando organiza una programación musical es capaz de ofrecer calidad y que no se perciba como elitista, ya sean partituras renacentistas, canciones irlandesas de raíz celta, palos flamencos, el swing de hace un siglo, sonatas impresionistas o creaciones de base jazzística. El resultado de difundir bien que es cultura a descubrir y accesible, propicia que la disfruten y compartan vecinos de barrios que no solo están distanciados geográficamente sino que por lo general también tienen barreras educativas, sociales y económicas.