La codicia mata la universidad

La universidad en general ha entrado por el aro de la codicia mercantil. Y la codicia mata al conocimiento. Un colega profesor de una universidad española externa a Andalucía me dice que ha dejado de dar clases en un máster debido a lo que ya sabemos en el interior del alma mater. En un máster de posgrado, oficial, de los que conducen al grado de doctor, te puedes encontrar a un grupo de alumnos procedentes de China sin conocimiento de español ni de la materia en la que se han matriculado y los han admitido. Suelen dormitar en clase bastante. Junto a ellos, otro grupo de estudiantes latinoamericanos con una formación bajísima e incluso ajena a la temática central del máster, hacen lo que pueden por adaptarse a las exigencias docentes. ¿Quién puede impartir clases así?

Servidor ejercía docencia en tres masters y los dejé los tres entre otros motivos por el que les acabo de narrar. Pero hay que hacer caja, en una universidad privada un master puede costarte 10.000 euros o más. En las públicas saben que mucha presencia extranjera puede permitir subir en el ranking internacional y una subida ahí puede suponer más alumnos, más dinero, más prestigio. Prestigio no tiene por qué ser igual a conocimiento y competencia. He dado clases en dos universidades de prestigio en América y la elite era social, no intelectual. Claro que hay alumnos excepcionales, la excepción, no la norma, el mundo al revés, el jodido dinero jodiéndolo todo porque lo hemos colocado como el becerro de oro, como dios absoluto.

Hay una constante genérica: los alumnos chinos y latinoamericanos que pueden venir a estudiar a Europa o ir a Estados Unidos no son precisamente de clase media y, menos aún, de segmentos sociales bajos. En América Latina he visto cómo algunos alumnos que venían a estudiar un master en el que yo era profesor arribaban a la facultad en coche privado con chófer y guardaespaldas por si el narco o cualquier otro lío de los muchos que hay por allá que ya están llegando aquí y, tranquilos, que irán en aumento.

En otros tiempos ningún joven salía de China, era un país aislado que tomó buena nota del desmembramiento de la URSS y el derribo del Muro de Berlín. Renovarse o morir. En aquellos tiempos de Mao, revoluciones culturales y rebeliones descaradas dentro del PCCH –reprimidas muy duramente-, China estaba cerrada sobre sí misma y hasta guerreando con la URSS. En la universidad, los estudiantes politizados prochinos mantenían tensiones con los prosoviéticos. Ahora, el alumnado chino no es raro que proceda de familias millonarias y milmillonarias que les facilitan puestos de trabajo allá, de manera que es raro que soliciten asilo político para huir de lo que llamamos dictadura china, no pocos miembros de las clases altas occidentales la querrían para ellos, lo que ocurre es que aquí no estamos acostumbrados a lo explícito y hay que hacerlo más por lo bajini.

Entre los padres y el gobierno ayudan a venir a Occidente, es una forma de lograr una mayor formación y de conocer mejor las zonas que poco a poco va colonizando el país de Xi Jinping. La universidad se aprovecha de todo esto, por una parte, asume populismos baratos de que todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad y por otra da cancha al dinero. Derecho universal a ir a la universidad, por supuesto. Y también el deber de demostrar que se merece estar sentado en una de sus aulas para que los profesores que ya han demostrado que pueden ejercer la docencia trabajen a gusto y promuevan el conocimiento sin que la codicia les arrebate ese otro derecho que deriva de la libertad de cátedra.