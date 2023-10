La comunicación en Palomares

En los años sesenta, aún sin televisor en casa porque en Cuatrovientos no había entonces ni luz eléctrica, nos informábamos escuchando Radio Sevilla o Radio Nacional de España, cuando había para pilas. Pero donde de verdad te informabas de las cosas del mundo era en las tabernas y las tiendas. Siempre había el clásico enterado del pueblo que leía los periódicos en Sevilla y daba las noticias, sobre todo del fútbol, casi nada de política, como es lógico, porque el franquismo lo controlaba todo. Don Amadeo, el párroco del pueblo y de Mairena del Aljarafe, contaba a veces cómo iban las cosas de la Iglesia y hasta los guardias civiles eran fuentes de información. Paraban en las casas para beber agua o que les dieran el cafelito y a cambio hablaban de cosas que ellos sabían porque en el cuartel había televisión y radio. No era gran cosa, pero es que tampoco los palomareños teníamos mucho interés en saber mucho más de lo que pasaba en el mundo. Cuando llegó la luz eléctrica a Cuatrovientos y por fin pudimos tener televisor, los niños pobres que vivíamos allí, que seríamos quince o veinte, descubrimos que había vida más allá de El Majano o el pino de Mampela. Y, claro, comenzamos a desear lo que nunca habíamos deseado, porque no sabíamos que existían esas cosas que la tele nos metía en casa cada día. Ni siquiera sabíamos que éramos tan pobres.

Nunca tuve conciencia de que lo fui hasta que no llegó la tele a casa y veía las grandes ciudades, los coches, el mar o la montaña nevada. Un día conté aquí que me dieron dos langostinos por ayudar a montar unas cunitas y mi abuelo los metió en el lebrillo del corral, lleno de agua, para ver si nadaban. No sabía que eran bichos que se comían. Pero éramos inmensamente felices. Hoy, en cambio, tenemos acceso a tanta información y tan manipulada, que hay que ser muy poco sensible para ser feliz. Anoche mismo, antes de ponerme a escribir este artículo, repasé la prensa y acabé con ganas de destrozar el ordenador. Qué duro ver a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, reunido en Bruselas con el prófugo Puigdemont. Qué humillación de nuevo para todos los españoles. Luego leí bastante sobre el informe del Defensor del Pueblo que tiene que ver con los abusos sexuales de la Iglesia española, un caso que me pone enfermo, sobre todo por cómo se está instrumentalizando políticamente para desviar la atención sobre otros asuntos, como, por ejemplo, el citado de Cerdán yendo a ver a un delincuente a Bruselas porque su jefe necesita desesperadamente su apoyo para seguir en el poder. Todo está podrido. Estoy por desconectarme de los medios e informarme solo a través de esas personas que siguen contando en las tiendas y las tabernas lo que ocurre en el mundo. Todo es poner la tele, ver a Sánchez y su banda y tener ganas de vomitar.