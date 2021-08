La conspiración plandémica y otras malas yerbas

No será yo quién quiera hacerse pasar por un gurú de la pandemia y del vaticinio de lo que iba a suceder –como abundan últimamente- pero lo cierto es que a primeros del mes de enero de 2020 ya publiqué el primer artículo advirtiendo de una rara enfermedad que se propagaba por China bajo el título (sustituido posteriormente: “Misteriosa enfermedad se propaga por China”) y en la que me hacía eco de una información aparecida en Global Times que, sospechosamente fue retirada de la lectura, aquello me invitó a pensar que algo raro había.

Desde entonces hasta hoy he tenido la oportunidad de informar de todo lo que es la pandemia en más de 200 artículos y un libro pero... ¿Saben? Cada vez me sorprendo más con la ignorancia y la “burrez” (con perdón de estos animales) de muchas personas.

En este tiempo he tenido la oportunidad de ver de todo como todo español –o ciudadano del mundo- preocupado por la situación, pero lo que más me ha sorprendido son aquellos que abanderan la mal llamada “Plandemia” que más bien implica una donación de cerebro en vida de quién la defiende.

Plandemias y conspiranoias

Tuvimos que soportar tesis conspiranoicas de aquellos que dudaban y luego, a través de medios de comunicación, quisieron “volver la tortilla” y hoy hasta han convencido a los que tienen mala memoria. Que si el coronavirus era de origen zoonítico, que si era un virus de laboratorio “escapado”, que si era una mezcla de ambas cosas... La cuestión es que “entre todas la mataron y ella sola se murió”, sea del origen que sea ahora lo estamos padeciendo. ¿Acaso si se demostrara que el coronavirus es producto de un laboratorio se le iba a pedir indemnizaciones millonarias a China? No creo que el marco legal lo permita por lo que sólo sirve de dedo acusatorio sin más pruebas que la de la “teoría de la conspiración” tan del gusto en el mundo del misterio.

Y en esas nos debatimos durante mese buscando al culpable y “matando” el tiempo confinados mientras miles de personas morían en hospitales y casas. En ese punto es cuando surge la segunda: los que negaban esas muertes debidos al coronavirus. En su opinión –y ejemplos hay- todo era debido a otras enfermedades, retrasos en la atención sanitaria u una “limpieza de edad” en nuestra sociedad que sonaba más maquiavélico que real. ¿Cómo pensaban esos mismos que negaban la enfermedad y se contagiaron de ella posteriormente? Pues en unos casos dieron marcha atrás y se perdieron en el silencio y, los menos, decían que era una conspiración para silenciarlos... Tan estéril la excusa como aquellos que dijeron que su “programa” se retiraba por “revelar secretos de la pandemia” cuando, realmente, era debido a las normas sanitarias y de grabación en estudios pero... Siempre habrá gente dispuesta a creer.

Lo tercero y más extraordinario los que decían que el 5G estaba relacionado directamente con el coronavirus. Recuerdo como el Plaza Nueva hubo una charla de unas personas antiCovid, negacionistas, y decían: “El Covid está relacionado con el 5G, la enfermedad tiene una relación directa”. Me acerqué a uno de ellos y, en voz alta, le dije: “¿Puedes demostrar tus afirmaciones?”. Aquel joven me miró extrañado y comenzó a sacar artículos de páginas sin ninguna credibilidad y dentro del ámbito negacionista o titulares alterados de prensa adaptados, en fotocopia, a sus intereses que servir de “arma arrojadiza” contra las personas informadas. No esperaban que alguien dedicado al mundo del periodismo les diera una charla y se cayeran todos sus argumentos. Sentí pena por ellos: jóvenes, desinformados y manipulados. Es triste pero es lo que abunda en estos tiempos de pandemia (sin que todos los jóvenes sean iguales, por supuesto).

Lo último ha sido aquellos que te dicen que las vacunas tienen grafeno y te exponen un rosario de argumentos a cual con menos peso, artículos sin fundamento o negados incluso por sus protagonistas, como aquel de la Universidad de Almería... ¿Grafeno en vena? Hay quién pide “cerveza en vena” pero... ¿Grafeno?

Esta gente no sabe ni como sería una suspensión de grafeno pero se atreven a exponer sus argumentos sin cabeza ni conocimientos. No quiero ni entrar a comentar lo de las cucharas pegadas al cuerpo... Créame, si le pasa eso no se vacune: COMPRE GEL DE BAÑO o JABÓN, agradecerá el consejo.

Conversaciones hilarantes

Pero al hilo de todo esto les expongo una conversación real con un antivacunas que tiene función antiestrés para mi (para algo sirve):

Antivacunas: Yo conozco a muchas personas con diversas dolencias al poco tiempo después de haberse inoculado.

Jose Manuel G. Bautista: Pues yo no conozco a ninguna. Solo sé que mienten más los antivacunas que los provacunas y eso es por el afán conspiranoico que les mueve. Son responsables de la decisión y de la salud de muchas personas. Habría que juzgarlos por influir y mentir... Más claro no lo puedo decir: gente que miente por llevar el ascua a su sardina y perjudica a la gente y a su salud. Y lo digo conociendo lo que dicen unos y otros.

Antivacunas: ¿Por qué no entrevistas a Ricardo Delgado ó al doctor José Luis Sevillano?

Jose Manuel G. Bautista: A lo mejor lo pienso.

Antivacunas: Los anti esta “vacuna” no tienen ningún poder en impedir que alguien que decida libremente ponerse el piquete, lo haga. Sin embargo, el que decide libremente no hacerlo es amenazado en sus derechos fundamentales con pérdida de trabajo, libertad de movimiento ó de entrada en un espacio público.

Jose Manuel G. Bautista: Eso es muuuuy discutible. De hecho el Supremo está ahí para algo.

Antivacunas: Ex de Pfizer revela secreto comercial: las vacunas contiene óxido de grafeno, venenos para el hombre (*y adjunta URL que evito de poner).

Jose Manuel G. Bautista: Lo que hay que ver...

A estas le informo de una entrevista sobre un antivacunas arrepentido (inicialmente se pone su identidad como confidencial pero luego trasciende que se trata del expiloto Jorge Lis) y le digo: “Esto también serán mentira... Claro. Ya hasta los negacionistas...“

Antivacunas: Jorge Hermano. Desconocido. Ni siquiera da un apellido. Para identificar a alguien hay por lo menos que dar los dos apellidos.

Jose Manuel G. Bautista: Jajajajaja. No hay peor ciego que tú. Qué pena de ceguera. ¿Sabes lo que es la ley de protección de datos? Pues eso. (Por la misma razón que yo no pongo el nombre del antivacunas y negacionista). Han dado suficiente información pero nada... Nos inyectan nanolitos grafiticos en una conspiración judeomasónica... (nótese la obvia ironía). El mundo y la razón contra vosotros. Que pena estar tan ciego.

Antivacunas: Y por la redacción del texto, apostaría que esta noticia es un fake.

Antivacunas: Este Sábado 14 de Agosto a las 20.00 en la Puerta de Jerez de Sevilla, manifestación a favor de parar el piquete a los niños organizado por “La Quinta Columna”, con la presencia de su líder Don Ricardo Delgado Martín y del policía local alicantino, Don Rafael Navarro.

Jose Manuel G. Bautista: ¿También eres vocero y cómplice del mal que se le va a hacer a estos niños? Lo que te faltaba...

Antivacunas: José Manuel, ¿qué opinión tienes de esta noticia que ha dado Telemadrid de que 360.000 adolescentes de EE.UU. de 9 millones, es decir un 4 % padecen de miocarditis tras la inoculación? Y, ¿no querías tú entrevistar a Ricardo ahora en la segunda quincena de Agosto? Hoy 14 de Agosto a las 20.00 como sabes tienes a Ricardo en persona en la Puerta Jerez, por si quieres hablar en persona con él. El habla con todo el mundo, con todo el que se le acerque y quiera. No como los consejeros de Sanidad y presidente de turnos ó tus compañeros del misterio conmigo.

Jose Manuel G. Bautista: ¿Qué opinas tú de las personas que son manipuladas por los antivacunas para que no se vacunen y acaban muriendo de Covid? ¿O de las falacias que se dicen de las vacunas? ¿O negar lo evidente como el caso de Jorge Lis? Los entrevistaré cuando pueda y será para mis medios, a mi miedo no me dan como comprenderás.

Antivacunas: Yo desaconsejo el piquete pero no manipulo a nadie. Y si en EE.UU. hay ya 360.000 miocarditis en adolescentes habría que parar ipso facto la llamada vacunación e informar de ello, que es lo que estoy haciendo.

Jose Manuel G. Bautista: Se nota lo que lo desaconsejan cuando envías la convocatoria del mismo... Un “desaconsejó“ difícil de ver, contradictorio e incierto. Lo de las miocarditis es como todo lo que manipulan los descerebrados estos. A ver si dejáis de mentir de una vez. Mañana pilláis en Covid y no existirá. Os salvará la vida la vacuna y será mentira...

La realidad... ¿Quién la niega?

La conversación en real y difícil de sostener si no se tiene paciencia pero esto escenifica perfectamente lo que hay entre muchas personas en la calle, e incluso, con gente de una cierta cultura, incluso amigos míos que jamás, jamás, pensé que pudieran pensar así.

Es lamentable que se tenga que soportar una manipulación de estas características, negacionismo ante lo evidente mientras ya han muerto millones de personas y lo han hecho de Covid-19, eso es un dato objetivo, quién lo quiera ver que lo vea y allá cada uno con su verdad pero la única certeza es la que nos da el día a día y lo que hemos dejado atrás. Eso, ¿quién lo niega?