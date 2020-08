La contaminante pasión hispana

Si el gobierno de la villa y corte y los autonómicos ya han dicho lo que tenemos que hacer para que no se nos transmita el virus que es lo mismo que aconseja la OMS y que hacen los demás países de la UE -de otros consejos pasan olímpicamente nuestros gobernantes españoles o van despacio- no me queda más remedio que pensar en la pasión hispana como causa destacada de que seamos los más contaminados de la mentada UE.

Lo anterior se traduce en que somos demasiado besucones y sobones y en que nos gusta sentir el calor ajeno cerca de nosotros porque a lo peor no nos han obsequiado con mucho cariño en la infancia y además nuestras hormonas son especiales, el macho ibérico aún no se ha extinguido y la española cuando besa sigue besando de verdad y no esas pamplinas que se ven por otros países donde sólo se dan la mano y ahora supongo que será con guantes o a codazo limpio.

A mí siempre me han mostrado su sorpresa los profesores universitarios que llegan desde universidades extranjeras y cuando le presentas a alguien les estampan dos besos bien dados en cada carrillo. Yo les he dicho que son cosas de aquí y que me parece recordar incluso que los dos besos son asunto de los franceses que nos los donaron en sus tiempos de conquista como otras herencias discutidas también, pongamos por caso las pavías -que si italianas, que si del general Pavía- que tanto nos gusta comerlas en bares repletos de gente, bien arrimaditos todos y con un jaleo de voces inaguantable por nosotros los raros esaboríos.

A veces incluso hay mujeres que tienen la costumbre de darte un pequeño beso en los morros cuando se despiden o cuando te hallan de improviso en algún lugar. A mí eso me encanta, lo que más me gusta de los nuevos tiempos femeninos es que no tenga uno que hacer todo el trabajo de conquista, ahora con eso de que hay mujeres que ven machismos o micromachismos por todas partes, una porción de la ceremonia de amorío corre de su cuenta y es fantástico, ahorra uno dinero en flores -amantes a la antigua- y en convidar, eso se tenía que haber inventado mucho antes. Me he entusiasmado, sin duda, porque estaba hablando del “piquito” en la boca -estilo niños de colegio en el recreo- como una posible vía de contagio y a la vez de expresión de la pasión hispana en su versión cotidiana.

Y los sobaos, no los dulces sino los sobaos de sobar, manosear, frotar, masajear, friccionar, etc. Aquí no nos basta con un par de besos, sino que sobamos al otro u otra como si le estuviéramos limpiando la espalda o dándole calor para que se le espante la frialdad de la vida. Y el caso es que, al menos a mí, me gusta que me hagan eso, pero para otras culturas de otros países casi es un abuso sexual. ¡Ay, por Calvino, yo no sobo como el español porque me voy a condenar todavía más de lo que ya estaba predestinado! El arte de sobarse es muy ibérico y demuestra una jerarquía en el sentimiento en relación con unas personas u otras. En este caso las muy odiadas, odiadas o simplemente las malajes tienen ventaja: pueden no contagiarse por falta de sobeo y contagiarse con la barra del autobús que es mucho menos romántico.

Luego están los apretujones que significan un sobao pero en grado superlativo. A veces los recibe uno sin querer, en las bullas por esto o por lo otro, y a veces son asunto de los abuelos con los nietos o de los padres exagerados con los hijos. ¿Nos hemos privado de ellos? No lo creo.

En conclusión: que si no nos hemos reprimido un poco en esto de la pasión hispana no podemos extrañarnos de que los brotes dejen de ser tales para tornarse en auténticas explosiones de contagios made in Spain. Bueno, pues a pesar de que tal vez no nos hayamos frenado en tal menester, verán como al final van a tener la culpa también de esto Pablo Iglesias, Maduro, Donald Trump y el ya llamado dictador de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.