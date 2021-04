La conversión sanchista de Grande-Marlaska

Qué clase de poder maléfico tiene nuestro Presidente del Gobierno que casi todo lo que toca, gestiona o está a su alrededor lo transforma y no siempre para bien ni para mejor. Tenemos innumerables casos y personas que han sufrido su poder, desde no dormir, hasta hacerlo plácidamente en su colchón nuevo, desde sus no pactos con los independentistas a firmar los presupuestos con los amigos de ETA, desde no querer saber nada de Podemos hasta formar Gobierno con Iglesias y así podríamos seguir con múltiples ejemplos. Por lo que se refiere a las personas, su comportamiento es igual de maléfico. Han sufrido sus consecuencias desde el periodista- exministro Maxim Huerta, la burguesa Isabel Celaá, que aboga por la exclusión de la enseñanza privada, al cordobés ministro de agricultura, Luis Planas, que se enfrente a todos los agricultores andaluces por la PAC. A otros no hacía falta cambiarlos, venían cambiados de origen, como Alberto Garzón, Irene Montero o Ione Belarra que de trabajar, trabajar y de experiencia laboral nada o casi nada y ahora excelentísimos y excelentísimas señoras y señores ministros, que ante cualquier problema de este país, la solución puede ser una asamblea en el Consejo de Ministros. Pero el caso más llamativo sea el del bilbaíno Fernando Grande-Marlaska. Este Magistrado que ejerció la mayor parte de su carrera en el País Vasco, fue un luchador incansable contra los terroristas de ETA y gozaba de prestigio y consideración entre las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, especialmente en la Guardia Civil, donde lucharon juntos y coordinados contra los asesinos etarras. En ese tiempo tenía muy claro y definidos que los caminos de la justicia y de la política no se podían mezclar. No deja de ser llamativo que sus primeros pasos y ascensos en la carrera judicial fuera a propuesta del Partido Popular. ¿Que le ha hecho el Presidente Sánchez además de nombrarle Ministro del Interior? Se ha convertido en el azote de lo que en su día defendió. Va de frente y con descaro en perjuicio de distintos mandos de la Guardia Civil. Al Coronel Pérez de los Cobos le cesa por cumplir con su obligación, al poco de incorporarse al Ministerio cesó y no sabemos los motivos al jefe de la UCO, Sánchez Corbi. Sigue con su enfrentamiento personal con la Ministra Robles, continúa, frente a dolor de las víctimas del terrorismo, acercando a los condenados de ETA a su tierra, frente a los actos de violencia en Cataluña su falta de planificación y apoyo a los agentes fue sonrojante, su permanente distanciamiento con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado es lamentable y así podríamos continuar con este Ministro que está en todos los fregados de este Gobierno social-comunista. Pero no me resisto a su última imagen en TV , cuando el Presidente de Vox le pedía amparo y protección en sus mítines a fin de evitar males mayores y él sonreía con esa sonrisa de mal enamorado negando con la cabeza la solicitud. Por supuesto a los parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox ni les mira frente al comportamiento transigente y benévolo a los independentistas vascos y catalanes. ¿Que le ha pasado Sr. Grande-Marlaska?

No sé quién dijo " las conductas son como las enfermedades, se contagian de unos a otros". Lo entiendo, es el efecto Pedro Sánchez.