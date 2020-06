La corrección está en marcha

El Ibex recogió beneficios por segunda jornada consecutiva. Abrió al alza, fue una jornada de altibajos, los inversores esperan la reunión de dos días la Fed a última hora del día para conocer cómo ve el banco central el futuro de la primera economía global, así como sus planes para fortalecer y alargar la recuperación.



Por la mañana la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que la economía global se contraería un 6,0% este año antes de recuperarse con un crecimiento del 5,2% en 2021, siempre que el brote del virus se mantenga bajo control.



El Ibex-35 cerró con un descenso del 1,14%, hasta los 7.663,9 puntos. Banco de Santander perdió un 2,7994%, mientras BBVA se restó un 2,7876%, Caixabank cedió un 0,9439% y Sabadell retrocedió un 2,1038%.



Inditex nadó a contracorriente y sumó un 1,9081% a pesar de tener las primeras pérdidas trimestrales de su historia y después de anunciar un dividendo con cargo a reservas.



Bankia rebotó y se apuntó un 3,0737% y Cellnex subió un 2,886%. IAG volvió a ceder un 7,1633% tras haber rebotado un 45% la semana anterior.



En la sesión de ayer se vivieron severas bajadas en los precios de las acciones de las pequeñas empresas americanas de las compañías del Rusell, excepto en el Nasdaq (índice de los valores tecnológicos) que sigue su senda particular marcando máximos históricos. El Dow Jones cayó 1,04% hasta los 26.989,44 puntos, el S&P500 descendió 0,53% hasta los 3.190,06 puntos mientras que el Nasdaq subió 0,67% hasta alcanzar los 10.020,35 puntos, por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos.



La clave ha estado en la reunión de la FED. Por una parte previsiones duras pero en la línea de los esperado, una bajada del 6% en el PIB para este año y el compromiso de mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25% hasta el año 2.022. Los mercados se lo han tomado bien. Sin embargo, en la rueda de prensa de Powell ha dejado claro que lo de la vuelta en V es utópico y también ha indicado que es difícil pronosticar nada cuando no sabemos cómo va a evolucionar el virus, ha indicado que el empleo llevará años hasta que vuelva a los niveles en los que estaba. Lo que ha hecho que las cotizaciones retrocedan, excepto el Nasdaq que sigue su particular escalada.



Hoy los futuros bajan fuerte, con lo que tendremos una jornada bajista acorde con la corrección que esperábamos. El Ibex baja a esta hora un 2,25% a esta hora, el DAX un 1,47% el Eurostoxx un 2,12%, el FTSE 100 un 1,85%, el CAC desciende un 1,83% y el índice italiano un 1,64%.



