La crisis climática es lo normal

Demasiadas catástrofes se le achacan a la crisis climática. Me temo que habrá más y que esto no ha hecho más que empezar ya con bastante seriedad. El humano está obligado a ir contra reloj si desea conservar y avanzar en la civilización que ha creado. De lo contrario, esa civilización sufrirá una transformación que dejará pequeño a todo ese montón de películas sobre desastres. La realidad superará a la ficción y nos enteraremos en directo de en qué consiste esa realidad cuando en lugar de verla en la televisión sentados cómodamente la tengamos que combatir en persona, como ya han hecho y hacen millones de seres humanos. En Sevilla no habrá quien viva. Sin embargo, todo es un proceso normal, evolutivo, del humano mismo.

Los políticos de derechas que niegan la antropogénesis o intervención del humano en la crisis climática en contra de todas las declaraciones de la ONU y de escritos masivos de científicos eminentes, lo hacen basándose en que siempre han existido cambios climáticos en el planeta. Es lógico, sin ir más lejos, el homo sapiens conoció la última glaciación y sobrevivió. Nadie niega eso, lo que se añade es que la actividad humana tiene gran parte de responsabilidad en los cambios del clima. Sin embargo, tal vez esos políticos crean que aceptar el papel negativo de la mano del hombre sea aceptar que la actividad del mercado y del capitalismo que defienden sea la causa del desbarajuste de la naturaleza.

No es así exactamente, ya sabemos lo catastrófico que para el medio ambiente ha sido el periodo de los ochenta años de gobierno bolchevique en la antigua URSS. Y sabemos cómo hay ciudades en China envueltas en contaminación. Es la evolución del ser humano la que nos ha llevado a esto, es su capacidad de enfrentarse y alterar profundamente su hábitat la causante del desenfreno, algo que entra dentro de la evolución de la especie, dentro de la característica distintiva de la especie humana con relación al resto de las especies.

Dicha evolución incluye la ceguera ante las consecuencias de los actos, la caída en la codicia absoluta y hasta creerse de verdad que se es el rey de la creación divina porque esa creencia le ofrece una total justificación al humano para seguir adelante con sus obras. Dios ha sido la tapadera de las ansias de poder innatas que posee el humano, Dios es quien ha justificado las malas conciencias, Dios nada tiene que ver en esto, es sólo la Idea para justificar la impotencia del humano a la hora de subsumir sus impulsos y sus pulsiones a la razón.

Lo interesante ahora es comprobar cómo sigue actuando la Humanidad y, en concreto, aquellos que están, que estamos provocando el hecho. Hay magnates de ciertos sectores productivos a quienes no les interesa para nada la crisis climática, dejarán de ganar dinero. Hay políticos que no desean perder votos. Frente a ellos, otros se resisten a coger el toro por los cuernos ya que es precisa una enorme inversión, poner patas arriba a los medios y formas de producción forjados durante siglos.

Mis limites biológicos propios de la edad van a provocar que también me pierda esto. Tan natural será que se supere el problema como que nos forme un desbarajuste total. Y, miren, soy de los que creo que al final se solucionará todo. Si no, nada de antropocentrismo, entramos en una nueva fase de la Historia como criaturas de este planeta y ya está. Todo va a depender de la síntesis entre evolución del cerebro e instinto de supervivencia. Aquí no hay buenos ni malos, hay especie humana.