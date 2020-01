Empieza enero y como cada año esperamos entre resignadas y temerosas los datos catastróficos que nos adelantan dónde tendremos que rascarnos este año el bolsillo. Si nos suben la luz, la gasolina, el agua o todo junto.

Por si nuestra precariedad no fuera suficiente calvario, las mujeres no nos escapamos de nuestra ración de culpa, así de a poquito, inyectada con ingeniosa sutileza, para empezar el año bien. Que casi no me atraganto con el roscón de reyes leyendo los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre la natalidad en nuestro país. Por un instante, se me pasó por la mente que las mujeres somos las responsables de esta caída de nacimientos. Que nos hemos vuelto unos seres egoístas, que queremos sentirnos desarrolladas profesionalmente, cuidarnos y tener una estabilidad antes de ponernos a parir. Por un momento, pensé que deberíamos abandonar esta idea descabellada de querer ser madres a los cuarenta, que vamos contra natura, que el feminismo nos ha empoderado demasiado, que somos responsables de la decadencia humana. Que somos las culpables de que nuestro sistema de pensiones quiebre y la pirámide poblacional se desmorone como castillo de naipes.

De pronto, salí de este divagar confuso y me empecé a preguntar a quién beneficia mostrar unos datos estadísticos de esta forma. Cuánta verdad hay en estos discursos con los que estrenamos todos los eneros de nuestro existir. Hasta qué punto el patriarcado usa la manida estrategia de la culpa, para cuestionar la vida de las mujeres y su poder de decidir si quieren gestar o no, bajo qué condiciones y que sus decisiones no supongan un problema para el desarrollo demográfico. La culpa no es nuestra mujeres, el Estado es el responsable, que no gestiona de forma correcta la recaudación de impuestos. Que eso del bienestar se lo pasa por el forro y no favorece con medidas concretas y reales, un entorno propicio para equilibrar la balanza.

Según datos recogidos por el INE, en una sola década, los nacimientos han caído casi un 30% en España. Ha disminuido el número de hijos/as por mujer y se ha retrasado la edad de la maternidad, hasta el punto de que ha aumentado un 63% el número de madres con cuarenta años o más. Paro, precariedad, falta de conciliación y mujeres cada vez más conscientes de que ser madres no vale, si hay que pagar un precio tan alto. Todos estos factores están llevando la gestión de la natalidad a una situación insostenible. El Estado ha trabajado en un único punto: aumentar la esperanza de vida. Poco nos falta ya para recibir la medalla al país con más viejos viejísimos del mundo. Una población atestada de hombres y mujeres de 80 años sanísimos jugando a la petanca está genial, pero no a costa de una población activa viviendo en la pobreza aún con empleo y un sistema favorecedor de la fertilidad previo pago. A golpe de talonario, como le gusta al capital. Por si eso de esperar a que la vida nos sonría acaba funcionando y nos conduce a los cuarenta con ganas de criar prole... al menos nos quede siempre la opción de recurrir a una clínica de fertilidad, para poder hacer realidad lo que la naturaleza nos niega.

Se sigue adoctrinando a las mujeres para que hagan suyos problemas sociales como la maternidad y la supervivencia de la especie. Salvadoras, complacientes y culpables.

En demografía suspendemos, pero en gestión de los recursos también. Al patriarcado le toca ponerse las pilas si quiere resolver un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Especialmente me centraría en auditar al Estado para que cumpla con sus funciones.

No esperen a que las mujeres acarreen más culpa, que ya la detectamos a leguas y vamos preparadas para esquivar los balazos.

Entre las virtudes del empoderamiento femenino está la libertad alcanzada cuando miramos el mundo de cara. Alejarnos de discursos que pretenden seguir alimentando la culpa, con la que vienen torturándonos a las mujeres desde la antigüedad. No busquen en el feminismo al culpable de tan catastrófica situación demográfica, ni quieran hacernos ver que las mujeres desaprovechamos los mejores años de fertilidad estudiando y buscando trabajo. El mundo no está lleno de mujeres tristes que no pueden tener hijos a los cuarenta, sin dinero para pagar tratamientos de fertilidad. No vamos a volver a lo privado, ni engancharnos de nuevo las alas para ser vuestros ángeles del hogar. Busquen soluciones, porque la culpa ya no surte efecto.