La culpa será nuestra

¿La culpa es algo?, diría mi abuelo. Y llevaba razón, porque la culpa no es lo grave, sino las causas de la culpa, que se llevan tantas vidas por delante. Por cientos en nuestros pueblos; por miles ya en Andalucía; por millones en el mundo. Seamos claros desde el principio: la responsabilidad social no existe. Es, sencillamente, una mentira, un señuelo, una excusa barata que solo sirve para tapar la responsabilidad institucional. Lo único que puede existir es la responsabilidad individual, que es inútil en la pandemia, por la misma razón que es inútil un eslabón durísimo en una cadena de eslabones muy débiles. Se demostró antes, durante y después del verano. Pero no conviene que nos enteremos.

No se puede estar constantemente llamando a la responsabilidad ciudadana y emitiendo mensajes contradictorios. No se puede predicar responsabilidad y hacer llamamientos al consumo lo más desaforado posible. Porque no se puede estar en misa y repicando, porque no se puede quedar igual de bien con la lucha contra el virus y con la economía. No se le puede decir a la gente que cuente los comensales en su mesa de Nochebuena, porque tiene un límite tajante, y, al mismo tiempo, decirle que puede viajar a donde le dé la gana si es por vínculos afectivos. No se puede. Porque el virus no entiende de afectos. Porque el mensaje que está recibiendo el personal en toda España es que todo el mundo puede hacer lo que le salga de allí, pues son días especiales.

La realidad, pura y dura, es que la especialidad de tales días radicará tristemente en acrecentar una gran ola como la que aún no habíamos vivido. Y que la culpa volverá a ser de nosotros. De nosotros y nosotras, como diría el gobierno, sin que se escape nadie, salvo ellos y ellas, claro. Y vuelvo a repetir: no será la culpa lo grave, sino las causas de la culpa. Y, sobre todo, las consecuencias.