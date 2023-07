La cultura no es Almodóvar ni los políticos ni yo mismo

Sin cultura, una sociedad está condenada a no ser nada; el grupo se desmoronaría hasta encontrar su nueva esencia y se haría añicos antes de conseguir un puñado de identidades. Somos nuestra cultura, vivimos y entendemos el mundo de un modo muy concreto gracias a nuestras tradiciones, a lo que llevamos en el adn del grupo desde tiempos ancestrales. Y es importante no olvidar que todos y cada uno de los miembros de una sociedad forman parte de un inmenso mosaico que explica todo nuestro entorno y nuestro núcleo.

Así de importante es la cultura. Y, por ello, no se puede entender que en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo no se dijera ni una palabra sobre la cultura. Ni una sola.

Tampoco es fácil entender que algunos crean que son la cultura y que sólo pensando como ellos se puede pertenecer a un mundo que, en realidad, es de todos. La cultura es fricción de egos, es la contradicción eterna que se produce en los millones de consciencias que se unen de principio a fin y para siempre. La cultura no es uno u otro, no es una forma de pensar sino todas. No se puede hacer campaña desde dentro de la cultura; la cultura es universal y hay que mimarla desde cualquier ángulo. Las procesiones son cultura, y la literatura, y las corridas de toros, y el cine y un beso sin complejos entre dos mujeres.

Para el que escribe, cultura es aquella cena con Juan Benet en la que descubrió a William Faulkner; esas tardes de cine cuando Silvia y yo éramos novios y andábamos cortos de presupuesto; esos años formando a los querían ser escritores en la maravillosa Escuela de Letras de Madrid. Cultura es la visita inesperada al Museo del Prado aunque también lo son las charlas infinitas con amigos en un bar del centro de Madrid. Cultura es escuchar a los mayores para oír palabras viejas y tratar de recuperarlas. Cultura es vivir aquí y ahora, leer, cantar y repetir todo lo que sabemos hasta aprenderlo de memoria. Y, desde luego, cultura no soy yo a solas o mi forma de pensar excluyendo la de otros. Eso sí que no.

Una pena que la política olvide lo esencial y se dedique a lo irrelevante. Una pena grande.