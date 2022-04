La decadencia de Occidente o cómo hundirse sin saberlo

Estamos asistiendo a nuestra descomposición como civilización y lo hacemos sin inmutarnos.

Si un par de pijos que van de listos y creen estar por encima del bien y del mal; que piensan que los que se quejan por eso que hacen, por eso que los convierte en mezquinos e indeseables, lo hacen porque son rojos que odian a los ricos; si un par de listos, decía, o un batallón de ellos (son ejército aunque no sepamos de su existencia) se embolsan un dineral por no hacer nada, nos escandalizamos, pero menos. Nos llevamos las manos a la cabeza aunque sin demasiada convicción. Lo dejamos pasar casi siempre. No movemos un dedo para que eso que nos parece nauseabundo no vuelva a ocurrir, no salimos a la calle a protestar; al contrario, muchas veces, parece que lo justificamos.

Si el nombre de los políticos se mezcla con el de esos chorizos de cuello blanco y gorra rosa (ya saben, que si llamé a un primo, que si es mi hermano aunque yo no sé de lo que me hablan...) no pasa nada, también lo justificamos, nadie dimite y, lo peor, se les vuelve a votar. Si conocemos que sacerdotes y frailes han cometido abusos con menores tendemos a justificarlo pensando en lo que hacen de bueno. Es como si a un asesino se le perdonase matar porque no roba en el súper. Blanqueamos cualquier cosa creyendo que defendemos una ideología y sin saber que las ideologías ya no existen y nunca han sido demasiado sanas para el ser humano. ¿Cuántos son los muertos por defender ideologías o religiones? Pues eso.

Nos hundimos irremediablemente y no nos estamos enterando. Lo mismo les pasó a los griegos, a los romanos o a los egipcios. No es nada nuevo en la Historia de la Humanidad. Pero, ahora que creemos estar tan preparados, no tiene justificación tanta idiotez colectiva.

Y es que los valores más importantes los hemos cambiado por el valor del dinero. Y es que la dignidad humana la hemos reducido al frágil y estúpido bienestar que confundimos con una panacea. Comprar sin sentido es a lo que aspiramos. Y es que el grupo no importa y solo cuenta cada uno de los individuos ( y solo a cada uno de ellos; egoísmo e individualismo se llama) y lo que tenemos.

Cuando mire usted el televisor y vea las imágenes que llegan desde Ucrania, al ver las imágenes de esa casa en la que se ha cometido el enésimo asesinato machista, al escuchar al presentador del informativo cómo cuenta que un niño ha matado a su familia por si le quitaban el móvil, o al enterarse de que muchos políticos españoles se siguen enriqueciendo robando lo de todos sin un mínimo de vergüenza; entonces piense en qué hace por evitarlo, en qué estamos haciendo todos por mejorar... Y, a continuación, échese a llorar.