La derecha no vencerá si...

Si Pablo Casado y Santiago Abascal se creen que cuando lleguen nuevas elecciones van a vencer al PSOE están equivocados. No sé si en la suma de votos y escaños de ambas derechas, pero no desde luego en votos absolutos y escaños de cada una de ellas por separado. Por el momento, la política del PP es no firmar pactos y dejar que Sánchez e Iglesias se mueran infectados por el coronavirus para después llegar ellos en plan de salvadores. Abascal, algo parecido más su propuesta de un gobierno de salvación nacional del que ellos se excluyen para llamar a nombres extraños al Parlamento que es donde están las personas a quienes los ciudadanos han elegido. Curioso: si tanto confían en ustedes, propongan un gobierno con ustedes más el PP más Ciudadanos más el PNV y algún otro micropartido de los que pululan por Las Cortes, puede que hasta aparecieran votos tránsfugas que les permitieran gobernar.

Esa pretensión de echarle la culpa de la pandemia un día sí y el otro también a Pedro Sánchez y al PSOE, metiendo en el saco a Podemos y al movimiento feminista puede servir de catarsis contra el mosqueo de no haber ganado las últimas elecciones y contra el encabronamiento comprensible de muchos al ver a Iglesias en el poder político después de tanto acusarlo de chavismo y no sé cuántas imprecisiones más. Sin embargo, todo eso, con lo que está enardeciendo a mucha gente, no es bastante para llegar a la Moncloa. ¿Por qué?

Porque si dejan solos ante el derrumbe a Sánchez y a Iglesias y al final sacan a España del atolladero la victoria electoral será para ellos nuevamente. Acaso Abascal les haga sombra, pero no el PP que es el que lo tiene más difícil: si firma los nuevos pactos de la Moncloa teme quedarse sin esa Moncloa y si se margina de los pactos puede que también se quede sin tal privilegio. España es lo de menos porque España es él, Casado-PP, de forma similar actúan todos –hay tantas Españas como partidos- y así está el panorama.

Los partidos de la oposición piensan en el futuro mientras el presente está hundiendo a la nación, pero, eso sí, van de patriotas. Creen que los españoles van a guardar en sus memorias que Sánchez fue un asesino en la pandemia y que Iglesias es un comunista comecuras. No, señoras y señores, el gobierno ha sido un miserable al no prevenir la pandemia, pero demonizar tanto a alguien puede volverse en contra de quien lo hace. Cuando un futbolista falla y por su culpa le meten un gol a su equipo y luego reacciona y mete uno o dos goles, a la afición el fallo anterior se le olvida y le aplaude. Asimismo, a los aliados de la Segunda Guerra Mundial les gustó que Hitler invadiera la URSS porque esperaban que acabara con Stalin y luego los propios aliados planeaban liquidar a Hitler tras el gran desgaste que sufriría en su pírrica victoria ante el dirigente bolchevique. Oh, pero no ocurrió así. El COVID-19 llamado Hitler no venció al exseminarista Stalin que no sólo se llevó el gato al agua, sino que mandó a su ejército rojo hasta Berlín y si no lo llegan a parar quién sabe si hubiera venido a por Franco.

No es que Sánchez e Iglesias tengan que ver algo con Stalin, pero el ejemplo me es útil en mi discurso. Si Sánchez e Iglesias saben manejar bien los miles de millones que tanto la Hacienda pública como la UE como los mercados internacionales van a poner a su disposición y después su maquinaria mediática y sus asesores venden los logros entre la población y les aconsejan a ellos sobre cómo hacerlo, dentro de tres años podríamos tener de nuevo a ambos en el poder o, al menos, a eso que llamamos izquierda. Ya que tanto gusta hablar de Venezuela, algo parecido, salvando las distancias, es lo que ha ocurrido en Venezuela, que se ha resistido a los envites del orden mundial y entonces el poder globalizado no ha tenido más remedio que levantarle un cerco asfixiante a Maduro y decirle de todo a su régimen. Pero a España no le harán eso, ¿verdad? ¿O al final la derecha española le va a decir a la UE y al FMI que hunda a España con tal de ganar las elecciones y matar de una vez por todas el imaginario peligro comunista?