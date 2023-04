La destrucción de trabajar menos y ganar votos

Me baso en dos ejemplos: la semana de cuatro días y Doñana. Trabajar menos y el hambre de votos. Parecen dos elementos positivos y sin embargo creo que también encierran aspectos contrarios a la libertad individual. Como se sabe de sobra, se están haciendo “experimentos” a ver si trabajando menos rendimos más, una vez que por lo visto la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que el trabajo es un castigo bíblico y echamos de menos a Dios proporcionándonos todo tipo de gozos. Yo opino lo contrario, quizás porque me he aplicado la idea de Confucio: si no quieres trabajar nunca, busca un trabajo que te guste y te desarrolle. Mi trabajo me ha costado lograr ese trabajo: censuras, zancadillas, marginaciones, silencios. Y gloria. Me siento libre, a gusto, aunque en esta nueva dictablanda nunca se esté seguro.

Supongamos que se implanta el trabajo de los cuatro días semanales. ¿Y si alguien desea trabajar cinco o seis o siete y ganar más dinero? ¿O simplemente si desea hacerlo por realizarse más, porque no aguanta su entorno y busca refugiarse en algo que le dé sentido a su vida? ¿Acaso va la mayoría a aplastar la iniciativa de cada uno? El mundo no lo mueven las mayorías, lo mueven las minorías y el trabajo sin horario. La mayoría de los privilegios que nos rodean y si la vida es más larga para todos nosotros es gracias a que unas personas ni han mirado el reloj ni los días que trabajaban y además no han pedido pecunios por sus horas extras. Hay cientos de seres humanos investigando en todos los campos del saber, cientos emprendiendo en empresas de todo tipo, cientos creando arte, literatura, ensayos científicos y de pensamiento, que no salen nunca en los medios y los que salen suele ser porque son de la cuerda de los que tienen influencia en esos medios, una minoría, la mayoría no se dedica a las “relaciones públicas”, trabaja en silencio, sin reloj, siete días a la semana. ¿Por qué? Porque ellos y su trabajo son lo mismo, su trabajo es una prolongación de su personalidad. Son dueños de sí mismos y se ven obligados a aguantar muchos obstáculos que les colocan en su camino quienes se van a beneficiar de su quehacer. ¿Quiénes son esos obstaculizadores? Los públicos y los políticos mediocres que son legión.

La sociedad digital nos está llevando a que cada cual se haga su vida y su comunicación, es lo que profetizó en los años 70 un teórico canadiense llamado Jean Cloutier: la última etapa de la Comunicación será la self media. Vamos camino de que el sujeto se pueda olvidar de la presión de las mayorías para entenderse directamente con el empresario: un convenio personal, no colectivo. Este hecho no le gusta a los sindicatos que viven de lo contrario. Asimismo, lo puede aislar del resto, con resultados negativos, pero igualmente positivos porque la masa también “esclaviza” a todos los niveles sociales, la masa aspira a lo fácil y toda obra humana relevante encierra algo inevitable: esfuerzo, tiempo.

Las mayorías en forma de voto parece que están influyendo en el caso Doñana. Dicen algunos medios que el PP y Vox intentan sacar tajada electoral con sus medidas. Y que el PSOE también hacía lo propio con su falta de medidas. La ley del gobierno de Andalucía persigue captar votos y eso va a destruir Doñana, afirman. Claro, y la falta de leyes durante decenios, también. Y el abuso en el reparto de caridades laico-estatales de Sánchez y compañía buscan votos y destruyen al sujeto para estimular el crecimiento de la masa. Una masa de votantes a la que no se le pide esfuerzo, sólo votos, vasallaje. Unos electores que puede que no tengan ni cuatro días de trabajo a la semana. Me parece que, si se está destruyendo Doñana, lo mismo se está llevando a cabo con el ser humano. Pero esto no es nuevo, es tan viejo como el propio homo sapiens.