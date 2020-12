La dignidad, algo de otro mundo

Consulto en el Oráculo de Delfos-Internet para que me diga exactamente qué se entiende por dignidad. Y responde: “Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. La dignidad, o «cualidad de digno», hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano.”

Lo que no dice el Oráculo es la consecuencia de ejercer la dignidad. ¿Quién puede ejercer la dignidad en España? Si estás en paro o posees un empleo temporal y/o precario ya no puedes ejercer la dignidad, si perteneces al grupo de poder de un partido político ya no puedes ejercer la dignidad, si es en un sindicato, parecido, y quien la ejerza, al momento tiene muchas papeletas para quedarse sin pan y/o sin cargo, sin moqueta, sin poltrona o poltronita, sin proyección pública.

La dignidad es otro adorno lindo que inventamos los seres humanos. La dignidad es algo personal e intransferible. La última persona del mundo político español en ejercer la dignidad hasta ahora se llamó Cayetana Álvarez de Toledo, ¿Qué le pasó a Cayetana? ¿Dónde está ahora Cayetana? En el humo dormido, que diría Gabriel Miró. En el ostracismo. Lo que pretendía esta mujer era casar lo individual con lo colectivo, pero no, para estar en una organización política adocenada debes renunciar a tu personalidad y mientras más “esplendor”, menos dignidad, cuando veo a los miembros de la Casa Real con todo ese estiramiento al que se ven obligados en público por el protocolo me siento yo mismo en tensión, de manera que imagino cómo se tienen que sentir ellos.

Si estuviese en un partido político o fuera de la cuerda de alguno y quisiera llegar a ser alguien no podría escribir como lo hago, tendría que morderme la lengua todo el tiempo, es decir, llegaría a lo más bajo que puede llegar un ser humano que es a no tenerse respeto, a no ejercer su libertad. Cuando cualquier militante de una organización política, empresarial o sindical se tiene que encerrar en su “negocio” y por culpa de él no puede expresar o hacer lo que le parezca certero quiere decir que esa persona ya no manda en sí misma, ha perdido la dignidad y se ha vendido por un plato de lentejas, esto es, aquello que vende lo tiene preso y no le permite moverse con la libertad que conlleva la dignidad.

Los sindicatos venden solidaridad y defensa de los trabajadores, pero hay trabajadores insolidarios e indefendibles y sin embargo son su clientela y el cliente siempre lleva la razón con lo cual se está apostando por personas en una dinámica que nada tiene que ver con el pensamiento de izquierdas que inspiró el nacimiento de los sindicatos. Y es que los sindicatos se han convertido en pseudoempresas con pseudofuncionarios, han perdido la dignidad, yo pertenezco a uno y puedo afirmar esto porque no vivo de él ni tengo ambiciones, si viviera bajo su tutela perdería mi dignidad y no sé si tendré que pagar en el futuro haberme expresado libremente, si lo pago no me enteraré de forma explícita porque quien pierde la dignidad suele ser cobarde y nunca irá de frente, te argumentará de todo antes que decirte la verdad porque si la dice se puede ver afectado su negocio.

En el mundo de las organizaciones empresariales puede suceder que algunos de sus dirigentes ni sean empresarios, en Sevilla ha sucedido. Los empresarios venden prosperidad y esa finalidad les impide ser dignos en demasiadas ocasiones y no denunciar en público los abusos contra los humanos de miles de empresas en el mundo.

En política sucede algo parecido. Ahora, en el siglo XXI, los conceptos derecha e izquierda son cada vez más confusos pero el reparto de papeles está hecho en el gran teatro del Celtiberia Show y aunque alguien de un partido que juega a ser de derechas vea que lo que ha hecho la izquierda es algo correcto y plausible, o viceversa, se autorreprime, calla o aplaude cuando se lo digan sus jefes, ha perdido su dignidad y así es como vivimos en un país sin dignidad donde todos “piamos” mucho pero no podemos o no queremos señalarnos porque ya nos estamos acostumbrando a vivir así. ¡Vivan las cadenas!