La disparatada gala de los Óscar

La gala de este pasado domingo no comenzó con el guantazo de Will Smith, comenzó con tres mujeres, una negra, una nativa americana y una rubia blanca haciendo bromas, una de las cuales, era escuchar a la rubia blanca decir: “Y yo soy la blanca rubia tonta que tiene que haber en toda película”...

Luego siguió con una mujer que hacía la broma de sacar al escenario a los cuatro actores más buenorros para llevarlos a las bambalinas a realizarle un test “especial” cargado de connotaciones sexuales. Viendo este sketch uno se preguntaba: “Si esto se lo estuviera haciendo un hombre a cuatro actrices, la que se formaría mundialmente...”.

Luego, esa misma actriz cacheó hasta en la entrepierna a los dos subsiguientes presentadores, palpándoles, por supuesto, las nalgas. Viendo este segundo sketch uno se preguntaba: “Si esto se lo estuviera haciendo un hombre a dos actrices, la que se formaría mundialmente...”.

Si todo esto me parecía un desbarre del tipo “Es lo que hay porque estamos en estos tiempos...”, luego empezaron los premios, que no tuvieron más equilibrio: cuando todas las quinielas daban a “El poder del perro” como ganadora, no gana nada, pero sí al de Mejor Director, que es una mujer, Jane Campion. Ahí había algo raro. Si está tan bien dirigida, ¿no debería de tener algún premio de montaje, guion o dirección artística?

Luego van y le dan tres Óscar a “Coda”, una película protagonizada por una familia de sordomudos. ¡Y le dan el de Mejor Película! ¡¿De verdad es “Coda” la mejor película estrenada en 2021?! Ni de lejos. Será la película que alguien se encuentre en una sobremesa en Antena 3 y se eche una buena siesta con ella, detectada la ínfima importancia de la obra. Para mí, lo más sangrante es que le hayan dado el Óscar a Mejor guion adaptado. ¿Saben de qué trata?: de una chica que quiere ser cantante y que tiene que hacer unas pruebas y al final hace las pruebas y consigue su sueño de entrar en un prestigioso conservatorio. El sueño americano: luchar por ser artista. ¡Originalísimo!, como para Óscar a mejor guion... Sólo que esta vez era en un contexto en el que los padres eran sordomudos. ¿De verdad que ese es el mejor guion de la mejor novela sobre la que se ha hecho una película el pasado año? El tópico de película adolescente. No está mal, pero como para obtener un Óscar...

Ahí no termina la serie de desaguisados de la entrega de Premios.

Jessica Chastain, la fabulosa, elegante y maravillosa Jessica Chastain se tiene que transformar en una ridícula Carmen Sevilla a la americana para que le den un Óscar. Si habrá hecho papeles en su vida y si habrá habido mejores interpretaciones este año (Olivia Colman, sin duda, en “La hija oscura”), como para que tenga que disfrazarse de semejante esperpento para que le den ese premio...

Toda la gala un dislate.

Y el incomprensible premio al Mejor Guion Original para “Belfast”. “Belfast” tiene muchos dones como película, pero ¿Guion? “No mires arriba”, “Licorice Pizza”, “La peor persona del mundo”, la superan en ese aspecto con creces. ¿Qué dan, premios consolación o premios a Toda una carrera escondidos en otras categorías?

Otro disparate: ¿Se puede creer que el Premio a Mejor Banda Sonora haya desaparecido de la Entrega de Premios? Si John Williams, Morricone, Hans Zimmer, Henry Mancini, Dario Marianelli, han hecho más por la memoria del cine que la mayoría de los directores y las películas. Que Hans Zimmer no haya subido al escenario del Dolby Theatrer de Los Ángeles a recoger su premio, me ha parecido un desprecio inconcebible para la Música y los músicos. Lo que faltaba.

Y luego ha estado la reacción de Will Smith pegando para “defender a su familia”. ¿No sabes, Will Smith, que no se debe pegar por nada? Por nada. Y más sin saber si el pobre Chris Rock estaba interpretando un guion que alguien le había escrito previamente. Si hacen un chiste sobre ti o tu familia, pues te aguantas, como hacemos todos. El Derecho español, que lleva pensando sobre los delitos desde tiempos de los romanos, siempre ha dejado claro que una ofensa a una persona pública (y más un chistecito de cuatro palabras sin importancia: “La Teniente O’Neil” -muy guapa, por cierto-) nunca se puede considerar como una ofensa porque ellos (y su mujer, en este caso) viven de cara al público del que sacan pingües beneficios (ya verán a la de programas que va a ir -cobrando- a llorar -ya ha ido a alguno-) y tienen que acarrear con las pequeñas consecuencias de los personajes públicos. (Si Pedro Sánchez golpeara a todo el que le hiciera un chiste...). Lo dice el Derecho, ya no es una opinión de bar, es una opinión consolidada por juristas. Pero, oiga, si usted ha tomado parte por el guantazo, siga con su credo.

El humor no puede tener fronteras, lo que tenemos que hacer es ser más tolerantes con las bromas. Hagan chistes sobre mí, soy calvo -como ella-, con barriguita y muy, muy, enterao’; o sobre las espinillas de mi hijo. Me reiré con usted.

Nadie puede pegar a nadie por un chiste.

Lo malo de una gala disparatada es que estamos hablando del lugar donde se forjan los sueños, los sueños de cientos de millones de personas en todo el mundo. Las películas premiadas serán vistas por más personas de lo normal, y su credo, y el de toda esta gente que hace todas estas tontadas, se expande por el mundo desde hace más de un siglo. Tienen poder. Apañados vamos...

¿De dónde van a sacar un espíritu crítico los ciudadanos del mundo si no hacen más que ver Netflix y Disney desde su temprana edad? La Idiocracia nos anega.