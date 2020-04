La distancia social que confina la verdad del prójimo

Si el gran Alberto Cortez levantara la cabeza no se sorprendería de cómo una parte de la sociedad española sigue siendo carne y hueso de su canción 'Los demás': Los errores son tiestos que tirar a los demás; / los aciertos son nuestros y jamás de los demás;... / Las verdades ofenden si las dicen los demás, / las mentiras se venden, cuando compran los demás;... / y olvidamos que somos los demás de los demás. Muchos miles de personas que vivieron momentos felices al compás de canciones suyas como 'En un rincón del alma', 'Te llegará una rosa cada día', 'Cuando un amigo se va' o 'Castillos en el aire', han muerto a solas en esta España diezmada por el coronavirus y por sus contradicciones. Porque ya solo eran ancianos, y no fueron la población a preservar en primer lugar cuando se avecinaba la pandemia, vivieran en sus pisos o en asilos. En la política había más prisa desde los gobiernos nacional y autonómicos por filtrar documentos y medias verdades a los medios de comunicación engrasados sesgadamente con el dinero de todos, para reforzar las trincheras de la crispación. En la sociedad había más afán de acaparar papel higiénico en la despensa que higiene mental para abstenerse de usar las redes sociales como desagüe que salpique a los demás.

A punto de cumplirse un mes del confinamiento, la voz cantante sigue siendo la del civismo. Millones de ciudadanos concienciados y proactivos ante la emergencia, implicados en iniciativas de colaboración también junto a personas que no conocían previamente. Me preocupa que la capacidad vertebradora de esta movilización, reflejo de la España madura que no tiene pereza emocional a afrontar las vicisitudes e incertidumbres de su tiempo histórico y de su mundo, se vea frenada y desnaturalizada por la creciente nerviosera tanto de quienes fabrican dosis de realidad tergiversada como de quienes la necesitan consumir y compartir para reafirmarse en el simplismo del autoengaño sectario. A unos les da buenos réditos y a otros les limita a ser forofos.

Quien más quien menos se ha habituado a convivir y a autorregularse manteniendo más de un metro de distancia respecto al prójimo. Porque una de las grandes novedades para adaptar vertiginosamente nuestra mentalidad fue asumir que todos podemos contagiar y no solo tener miedo a ser contagiados. Todos somos los demás de los demás. De igual modo, les animo a que cada uno de ustedes reflexione que todos somos emisores y receptores de comunicaciones. Basadas o no en hechos, comentarios, datos, suposiciones, imágenes, ocurrencias, descubrimientos,... Y se pregunte cuál es su distancia respecto al conocimiento de la verdad. Cuál es su aproximación a lo fiable, que conduce a la certidumbre novedosa, para distanciarse de lo verosímil, que aboca al mantenimiento del prejuicio. Qué informaciones de referencia y qué opiniones ha compartido con quien a priori no parece ser como usted y no esgrime criterios como los de usted. Y qué ha aprendido al leer o escuchar a algunas personas que tienen otros fundamentos, otras perspectivas, otras experiencias.

Durante una crisis hay mayor predisposición a cuestionarnos si las convicciones se corresponden con las realidades. La del coronavirus ya hemos comentado que será profunda y pondrá a prueba todos los esquemas de nuestro modelo de sociedad, en el sempiterno pulso entre inmovilismo y regeneración. Tenemos al alcance de la mano en muy pocos segundos o minutos el acceso a los saberes más incuestionables, a la documentación más rigurosa, a los análisis más imparciales. Y a verdades que nos incomodan porque trastocan nuestro discurso preestablecido, nuestro maniqueísmo para aplicar el doble rasero a la realidad más palmaria y relevante en función de quien lo haga. También disponemos muy fácilmente a nuestro alrededor de abundantes raciones de demagogia, mala baba, cainismo, rencor, frustración y superchería con las que parapetarse y confinar la verdad del prójimo, y nunca darle la razón al diferente. De cada uno de nosotros depende ser o no colaboradores de la tergiversación, ser o no cauces de ilustración, ser o no palmeros de la manipulación, ser o no artífices de basar la convivencia en una opinión pública honesta y saludable.

Póngase mascarilla y guantes. Lávese mucho las manos. Pero tampoco olvide la higiene mental. Prevenga no contagiarse de los fantasmas del pasado. Y busque conocer admirables ejemplos de lo que están haciendo muchos compatriotas, con tesón y con ingenio, para cooperar en la vertiente sanitaria, o social, o económica, o educativa. A lo mejor están más predispuestos a llegar a acuerdos basados en empatizar con la verdad del prójimo.