La España del odio

España es un país en el que un vecino que no piense políticamente como tú te puede hacer bastante daño. Cuando empecé a coquetear con la política, en los setenta, mi abuelo Manuel me dijo que tuviera cuidado: “Ten cuidado, que la política convierte a los hombres en alimañas”. Estos días estoy recibiendo mensajes preocupantes en las redes sociales por dar mi opinión sobre las elecciones, que ponen la piel de gallina. Sólo por opinar sobre el resultado o comentar algo de la campaña electoral. Hace muchos años entré a tomar café en el Casino de Arahal, porque al pasar por la puerta un amigo me quiso invitar y acepté la invitación. Al salir a la calle me vio otro amigo y me lo recriminó. “¿Ahí entras tú, donde paran los caciques?”, me preguntó. Habían pasado ya casi cuarenta años del fin de la Guerra Civil española de 1936, que fue terrible en mi pueblo. Un hermano de mi padre fue fusilado con 26 años, al mes justo de casarse. Saber esto de niño llegó a afectarme porque me obsesioné con la imagen del Chacho Fresquito con el pecho lleno de plomo.

No estuve en aquella guerra porque ni había nacido, pero conozco cientos de historias que me contaron de niño cuando iba a pasar los veranos al pueblo. Tampoco pertenezco a ningún partido político y me han hecho ya comunista, franquista, fascista, de Vox y del PP. Todo por opinar libremente sobre la actualidad política, como opino de flamenco o de mis perros. En España hay un problema serio con la libertad de expresión desde que llegó el primer Gobierno de coalición. Y no deja de chocar que no tenga problemas para opinar de lo que me dé la gana en este diario, el Decano de la prensa local, y que tema por mi integridad física cuando opino cada día en las redes sociales. Son terribles las miradas en los bares o en la calle. ¿Cómo acabar con esto? Diciendo que Vox es peor que el franquismo o que Feijóo tiene mucho que callar sobre “su relación” con el narcotráfico gallego. Porque, claro, con veintitantos años yo votaba al Partido Comunista de España. Anoche mismo me lo recordaba con malas artes un representante artístico. Para estar preocupado, ¿no creen?