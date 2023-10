La España rota

Dicen en el Partido Socialista Obrero Español que por mucho que se diga que se va a romper España, sigue sin romperse. ¿De verdad? Creo que está hecha pedazos y que el principal responsable es precisamente este partido, que hace seis años se manifestó en Cataluña en contra de los golpistas y ahora está totalmente a favor de ellos y en contra del Estado de derecho. No ha cambiado España, han cambiado los socialistas con Sánchez al frente, quien hace seis años también pensaba de manera distinta a ahora, lo que en él es algo enfermizo: se cambia de chaqueta con la facilidad con la que una modelo se cambia de guantes en una pasarela. España está hecha añicos porque es imposible que haya un gobierno con fuerza para que gobernar sea sencillo y no una reyerta dialéctica diaria en el Congreso y un circo en los medios vendidos al sanchismo. ¿La quieren más rota? La manifestación de ayer en Barcelona fue un éxito, con unas trescientas mil personas en la calle, pero los medios del Régimen hablaban de solo “miles de personas”, no de cientos de miles. Donde al perecer hubo millones fue en Madrid, en protesta por la tala de árboles de Almeida. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotá.

Da gusto ver la tele de nuestro país, tan objetiva y tan precisa en las cifras de manifestantes. ¿No es un síntoma de una España rota que no se pueda formar un gobierno si no es con los siete votos de un golpista que se fugó del país en el maletero de un coche después del golpe y que ahora pone como condición que el Estado haga desaparecer el delito con una amnistía de baratillo? Pudrir la democracia es romper España, y es lo que viene haciendo Pedro Sánchez desde que necesitó los votos del forraje para poder gobernar. Un país puede plantearse en un momento delicado tomar medidas polémicas buscando el bien de todos. Pero Sánchez no busca el bien de todos, sino el suyo, porque es un enfermo del poder al que no le importa apoyarse en EH Bildu para poder gobernar, un partido que en las pasadas elecciones municipales llevaba en sus listas a terroristas de ETA condenados por horrendos crímenes contra militares y civiles, niños incluidos. ¿Esto tampoco es romper España? ¿Ni siquiera el alma de los españoles? Para los socialistas romper España es que el PP gobierne con Vox, que hasta ahora es un partido legal con ningún motivo para avergonzarse de nada, al menos conocido.