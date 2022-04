La Expo y los sevillanos noveleros

Dicen que los sevillanos somos muy noveleros. “Novelero”: “Que se deja llevar por la imaginación y que suele inventar o explicar historias fantásticas o imaginarias”. “Aficionado a leer obras de ficción, especialmente novelas”. “Amigo de novedades”. Esta última acepción es la que nos va más y mejor. Lo que sucede es que somos más noveleros si las novedades se dan en Sevilla. Amamos esta ciudad, tanto, que creemos que se va a desarrollar sólo por llamarse Sevilla. En buena medida es así pero no es suficiente, ni mucho menos, o le echamos una buena mano o la Historia nos pasará por encima. Y esa buena mano va mucho más allá del turismo.

Ayer les hablaba a mis alumnos de Periodismo sobre los 30 años de la Expo. Nosotros estamos dentro de La Caruja, ocupamos el que fuera pabellón efímero de Estados Unidos que lo desmontaron y en esos terrenos nos levantaron una Facultad de Comunicación nueva que habitamos desde 2003; nos fuimos por fin de la casa del pintor Gonzalo Bilbao donde no cabíamos. Ahora en La Cartuja trabajamos más de 20.000 personas.

La Expo fue una bendición y una discriminación para Sevilla. Por lo visto se creyeron que ya nos habían dado el oro y el moro (perdón por esta frase que ahora es xenófoba, como tantas otras), y que le tocaba a Valencia y Bilbao junto a Málaga, el rayo que no cesa. ¿Cuántas grandes obras de infraestructura le han tocado a Sevilla desde hace 30 años? Comparen con las ciudades antes indicadas y con otras de la UE similares a Sevilla y ya verán cómo Sevilla no progresa sólo por llamarse Sevilla. Sin ir más lejos, todas las ciudades parecidas a la nuestra disfrutan de una red de metro bastante completa. Aquí comenzaron el metro –con raíces a principios de los 70-taladrando dos o tres enormes boquetes y al poco tiempo nos dijeron que era “un túnel sin salida”. Alonso Balosa, que en paz descanse, entonces concejal en el ayuntamiento por el PCE, me parece recordar que propuso, de cachondeo, o preguntó, si entonces el túnel de la Avenida Eduardo Dato lo íbamos a emplear para cultivar champiñones. Reír por no llorar, en efecto. Ahora forma parte de la solitaria -¡desde 2009!- Línea 1 con una curva de no te menees que agarra el tren por aquellos pagos. Un metro curvo, igual que tenemos una circunvalación SE-30 con semáforos, otra curiosidad.

La Expo fue un evento brillante, lo que vio el ciudadano no fue exactamente lo que yo, como periodista de la Junta en aquellos entonces, observé en el proyecto inicial. El puente del “Paquito” eran túneles parecidos a los de la SE-40; pero sucedió que el tiempo y el dinero apremiaban y surgió el chusco de puente actual, en obras, como es lógico, para arreglar la chapuza. El Puente del Alamillo tenía dos brazos... Sin embargo, en la Expo nació uno de los primeros diarios digitales de Europa y del mundo avanzado, el Diario Expo-92, que la gente podía consultar en pantallas durante todo el día.

Este plumilla tenía en 1992 unos suegros que, sin ser nacidos en Sevilla, respondían a la descripción del sevillano novelero. Los sevillanos hicieron suya la Expo, mis suegros sacaron su abono y fueron visitando, día a día, pabellón por pabellón, aguantando colas, calor y lo que fuera. Ya se me han muerto los dos, supongo que todos recordaremos a las personas que se nos han ido desde aquella exposición maravillosa con aquel tren elevado que nunca se reutilizó, leí en una ocasión que podría haber sido una línea desde San Jerónimo hasta el centro, con parada frente a la calle Baños.

Ahora nos anuncian la renovación de La Cartuja para que se incorpore del todo a la ciudad. Hay proyectos. Nada me creo y menos en elecciones y con la inflación que hay y la y lo que va a caer todavía. La guerra de Ucrania nos pasará una factura que veremos quién puede pagarla. A ella se unen todas las que estaban sin pagar desde 2007, con la primera crisis, la bancaria, y luego desde 2020, con el Covid. Que sí, que la Expo fue un recuerdo memorable. Yo entonces no encajé muy bien lo de progresar a base de celebrar una conquista y colonización de unas tierras alcanzadas y evangelizadas a la fuerza. En aquellos momentos era bastante débil. Ahora soy bastante menos gilipollas.