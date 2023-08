La falsa idea de libertad

La cantante del dúo Amaral nos enseñó no hace mucho sus pechos desnudos en un concierto. Los medios dijeron que era para reivindicar la libertad de la mujer en lo que concierne a enseñar lo que desee de su parte corporal y de esa manera se solidarizaba con la cantante que en Murcia fue conminada por un policía a taparse los senos durante otro concierto. Una mujer identificada como teórica del feminismo declaró que el nudismo de Amaral era una ruptura con las órdenes patriarcales. Anda que no está despistada, la pobre, el título de teórica le habrá tocado en la tómbola o bien teoriza desde un limbo.

Mientras, un columnista se asombraba de que el 35% de los españoles no pueda ir de vacaciones ni una semana siquiera por falta de liquidez y comparaba a estos vulnerables con los más beneficiados por la vida, los que mandan a sus hijos a escuelas de negocios a que les enseñen el dogma neoliberal de que el que no encuentra trabajo es porque no sirve, así que no hay que preocuparse por los que no veranean ni encuentran faena.

¿Cómo relacionar estos hechos con la libertad? La libertad es una ilusión. El existencialismo indicaba que el humano es arrojado a la existencia y condenado a ser libre. Una cosa es que te condenen a ser libre y otra que lo seas. El cristianismo afirma que somos libres para elegir el pecado o no y que Dios nos hizo libres para ser “buenos” o “malos”. Todo son ilusiones, planteamientos desde las emociones, desde el deseo de alcanzar la condición inexistente de dioses. La libertad, si llega, aparece con el estudio de uno mismo, de lo que te rodea y con el logro de Poder. Después habrá que saber ejercer ese poder. Ya conocemos de sobra que un preso culto es más libre que su carcelero iletrado. El preso le estará dando vueltas al significado de sí y de su entorno, el carcelero se limitará a vigilar y a marcharse a evadirse con el fútbol u otro entretenimiento cuando llegue el cambio de guardia.

El Poder se ejerce dejando que el ser humano posea la ilusión de ser libre. Si la cantante de Amaral o quien desee decide mostrarnos sus senos, su trasero o lo que le venga en gana no hay forma mejor de dominar que permitiéndolo. Mientras más se reprima a la gente más le darás sentido a sus vidas, un sentido superficial que desviará del camino de la libertad vinculado al conocimiento y a la posesión de Poder. Y lo teóricamente lamentable es que la gente aceptará eso y rechazará la libertad.

En cuanto a los menesterosos que no pueden ir de vacaciones, carecen de libertad porque si no tienes tus necesidades elementales cubiertas sobra hablar de libertad y de democracia. El columnista que lo denuncia tal vez se crea libre porque puede hacerlo, yo mismo puedo caer en la ingenuidad de creerme libre por escribir estas líneas. Los llamados ricos pueden sentirse libres por ser ricos y permitirse el lujo de matricular a sus hijos en colegios de adoctrinamiento mercantil. Lo que no nos dicen es que si el vulnerable es reo de su pobreza el rico lo es de su riqueza. La única diferencia es que las penas con pan son menos penas. El vulnerable no aspira a ser libre sino a tener dinero para actuar como le han dicho que actúe: consumiendo y que sea el objeto quien domine su existencia. El socialismo no es posible porque el humano no desea que todos estén bien sino que él esté bien. Por eso fracasan las revoluciones, entre otros motivos, pero ése es el esencial, por el momento.

El columnista también denunciaba que los ricos no piensan en los vulnerables que no veranean por falta de los recursos más elementales. ¿Eso le extraña? Es una de las pruebas inequívocas del innatismo humano y de la inviabilidad de la utopía socialista o religiosa mientras que el liberalismo sale adelante, más o menos, sembrando ilusiones en masas dispuestas a abrazarlas.

“Ande yo caliente y ríase la gente”, el eslogan de la naturaleza humana lo aportó hace siglos Luis de Góngora. Como no queremos aceptarlo y a partir de ahí construir una vida en sociedad andamos presos de nuestras fantasías. Cuando ese 35% vea ante sí a un salvador lo votará y entonces el Poder dirá que se ha equivocado el pueblo votando a un populista fascista o comunista. Y estará en lo cierto, pero será el Poder, encerrado en su prisión irracional y yoísta, el que habrá provocado el problema. Todo por no comprar a la inmensa mayoría de la población para que se dedique a dormir con un sueldo decentito con el que pueda consumir, incluyendo una semana de vacaciones.