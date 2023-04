Una apreciada amiga me ha invitado a la Feria de Mairena del Alcor y, aunque no estoy para ferias, es probable que vaya. Esta feria no es solo para disfrutar del cante, el baile y el vino, que es a lo que van la mayoría de las personas tanto de dentro como de fuera del pueblo. Mairena es un lugar muy especial y solo el hecho de pasear por sus calles, sean o no las fiestas de la localidad, es ya un verdadero placer. He vivido trece años en este pueblo y sé lo que digo. El mairenero es noble y educado. Echo mucho de menos las charlas con Morillito en El Mequi, las cosillas del huerto que me daba, las tostadas que preparaba Miguel Palmicha y, sobre todo, ese olor a cante grande que tienen sus calles y plazas. Como se canta en Mairena no se canta en ningún pueblo de Sevilla. No gustan las chuflas, solo el cante de verdad. A veces sueño que estoy en una reunión con los hermanos Cástulo, José de la Mena, los Ortega -padre e hijo-, Morillito y otros grandes cantaores del pueblo. Me encantaba cuando hablaban de cante, de Antonio, Curro o Manolo Mairena, y, alguna vez, de Chacón o Vallejo. En Mairena no gusta solo el cante gitano, gusta el cante jondo, por derecho, por eso se suele hablar mucho de Fosforito, Menese o Miguel Vargas. Como es lógico, adoran a Antonio Mairena, la figura más importante del pueblo y una de las más fundamentales de la historia del cante. No fue siempre así, porque no lo tuvo fácil en sus comienzos. Alguna vez fue abucheado por aficionados del pueblo, que le llamaron “becerro”, por su voz gitana, quizá porque se llevaban otros tipos de voces. Iré a la Feria, si puedo, que me encanta porque puedes entrar en sus casetas y casi nunca hay aglomeraciones. Pero lo que de verdad me gustaría hacer es pasear por su hermosa vega para ver correr a mi perro Surco, cuyo espíritu sigue allí. Almorzar en la Venta de los Conejos y sentarme en la Plaza de Antonio Mairena, antes de las Flores, para sentir el fresco de la mañana en la cara y tomar el sol mirando un cielo tan azul, que marea. La Feria puede ser un buen pretexto para hacer otras cosas más buenas para el alma, como las ya expuestas. Pero aunque sea un ratito habrá que cenar con esta amiga del alma y recordar noches memorables en este pueblo.