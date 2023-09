La flor de la espiga

Pasado mañana domingo 1 de octubre se bendecirá la imagen mariana titular de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, de Sevilla Este. Se trata de una dolorosa que tomará la advocación de la parroquia donde está establecida, Nuestra Señora de los Ángeles, y ha sido realizada por el prestigioso imaginero José Antonio Navarro Arteaga. A pesar de no estar expuesta aún al culto público ya tiene su intrahistoria de devoción particular, y debido al segundo título del templo, Santa Ángela de la Cruz, sus hijas, las Hermanas de la Cruz, serán las camareras de la nueva imagen. Presidirá la solemne celebración de bendición, en una jornada inolvidable para estos cofrades de la periferia, el obispo auxiliar monseñor Teodoro León. De esta forma la agrupación parroquial contará con sus dos imágenes titulares para rendirles culto en su sede canónica, donde quedó establecida en 2018, aunque sus orígenes se remontan al año 2008 en el seno de la Asociación Cultural Tertulia Cofrade “La Espiga”, creada en el citado barrio.

Se trata de la última agrupación aprobada como tal en nuestra ciudad, en el pasado mes de febrero, y la primera de Sevilla Este que, tras cumplir todos los requisitos del Arzobispado, realizó el pasado Sábado de Pasión su salida procesional desde la parroquia de los Ángeles con el Nazareno de la Humildad, obra de Ismael Redondo en 2010, que figuraba en el paso acompañado por el cirineo, del mismo autor y estrenado este año. Lo que hace sólo unas décadas parecía algo inimaginable sucedió esta pasada cuaresma en aquella zona de nuestra capital y los hermanos de la Humildad no esconden su deseo de pisar pronto las calles de Sevilla Este vestidos de nazarenos. El día que esto suceda, que no debe estar lejano, asistiremos a un hecho sin duda histórico para la piedad popular y nuestras hermandades y cofradías. Entonces, no será solamente que de Sevilla Este provengan muchos nazarenos de las hermandades existentes y conocidas, sino que participarán en una hermandad propia que desarrolla su vida todo el año en medio de las calles donde viven estos vecinos.